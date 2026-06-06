Rajchl (PRO): Právo u nás platí pro všechny. Budu vyšetřovat kauzu Dozimetr

06.06.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ustanovení sněmovní vyšetřovací komise nad kauzou Dozimetr.

Rajchl (PRO): Právo u nás platí pro všechny. Budu vyšetřovat kauzu Dozimetr
Foto: Hans Štembera
Popisek: Rozhovory PL- Jindřich Rajchl

Byl jsem i přes značný odpor opozice zvolen předsedou sněmovní vyšetřovací komise pro kauzu Dozimetr, a komise tak konečně může začít pracovat.

Kolegům, kteří mi dali hlas, děkuji za důvěru i za jejich odvahu.

Pokud mají občané znovu začít věřit, že právo u nás platí pro všechny a že ani velké politické kauzy nebudou zametány pod koberec, pak je nezbytné, abychom se i do tohoto kyselého jablka zakousli a dali veřejnosti jasně najevo, že transparentnost, otevřená komunikace a maximální snaha o dosažení spravedlnosti, je naší nejvyšší prioritou.

Hodlám se do práce s veškerou intenzitou pustit co nejdříve a věřím, že kolegové z komise to cítí stejně.

Máte mé slovo, že udělám vše, co je v mých silách, abychom tohle zašmodrchané klubko rozmotali do poslední nitě. 

Dám do toho vše.

Víra občanům ve spravedlivý stát je totiž základním pilířem demokracie.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Rajchl , PRO , Dozimetr

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