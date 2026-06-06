„Wir schaffen das.“ Kancléř Merz zopakoval slavnou větu Merkelové

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Merkelová jej použila na vrcholu migrační krize v roce 2015 a řada Němců dnes říká, že ve skutečnosti migrační krizi nezvládla.
Pět let od výroku Merkelové však televize ZDF nabídla trochu jiný obrázek.
„Celkově experti docházejí k pozitivnímu závěru: integrace nedávno příchozích žadatelů o azyl na trhu práce postupuje rychleji než například u těch, kteří přišli do Německa v důsledku balkánských válek. To je částečně způsobeno skutečností, že trh práce je stabilnější než v 90. letech. Kromě toho se více investuje do integrace a jazykových kurzů.“
Nejčtenější německý deník Bild upozornil, že Merz použil větu Merkelové v jiné souvislosti než s uprchlíky. Ujišťoval své spolustraníky, že před důležitými zemskými volbami, které proběhnou např. v Berlíně, celostátní koalice zvládne prosadit nezbytné reformy.
Merz zopakoval větu Merkelové ve chvíli, kdy průzkumy voličských nálad naznačují, že AfD má celostátně podporu 29 procent voličů, zatímco podpora CDU/CSU se pohybuje na úrovni 22 procent.
„Koalice v Berlíně má sílu a potřebnou jednotu,“ řekl Merz v sobotu. „Jsem si jistý, že dokážeme překonat současné potíže,“ dodal. A slíbil, že kupříkladu v oblasti důchodů nedojde ke škrtům.
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