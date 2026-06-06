„Wir schaffen das.“ Kancléř Merz zopakoval slavnou větu Merkelové

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06.06.2026 18:29 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ačkoli stávající německý kancléř Friedrich Merz, předseda CDU, dlouhodobě usiloval o to, aby se odlišil od své předchůdkyně v pozici šéfky CDU a exkancléřky Angely Merkelové, teď zopakoval její slavnou větu. „Wir schaffen das!“ Zvládneme to. Nemluvil však o uprchlické krizi jako Angela Merkelová, ale o jiném nutném kroku, který podle něj Německo musí udělat.

„Wir schaffen das.“ Kancléř Merz zopakoval slavnou větu Merkelové
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

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Kancléř Friedrich Merz mnohé překvapil a použil stejnou větu, jakou před více než deseti lety vyslovila i exkancléřka Angela Merkelová. Ve chvíli, kdy průzkumy naznačují, že popularita dnes nejsilnější německé opoziční strany Alternativy pro Německo (AfD) roste, kancléř Merz sáhl ke slavnému výroku Merkelové „Wir schaffen das“. Zvládneme to.

Merkelová jej použila na vrcholu migrační krize v roce 2015 a řada Němců dnes říká, že ve skutečnosti migrační krizi nezvládla.

Pět let od výroku Merkelové však televize ZDF nabídla trochu jiný obrázek.

„Celkově experti docházejí k pozitivnímu závěru: integrace nedávno příchozích žadatelů o azyl na trhu práce postupuje rychleji než například u těch, kteří přišli do Německa v důsledku balkánských válek. To je částečně způsobeno skutečností, že trh práce je stabilnější než v 90. letech. Kromě toho se více investuje do integrace a jazykových kurzů.“

Nejčtenější německý deník Bild upozornil, že Merz použil větu Merkelové v jiné souvislosti než s uprchlíky. Ujišťoval své spolustraníky, že před důležitými zemskými volbami, které proběhnou např. v Berlíně, celostátní koalice zvládne prosadit nezbytné reformy.

Merz zopakoval větu Merkelové ve chvíli, kdy průzkumy voličských nálad naznačují, že AfD má celostátně podporu 29 procent voličů, zatímco podpora CDU/CSU se pohybuje na úrovni 22 procent.

„Koalice v Berlíně má sílu a potřebnou jednotu,“ řekl Merz v sobotu. „Jsem si jistý, že dokážeme překonat současné potíže,“ dodal. A slíbil, že kupříkladu v oblasti důchodů nedojde ke škrtům.

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https://www.bild.de

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důchody , ekonomika , Merkelová , migrace , Německo , reformy , senioři , volby , zahraničí , ZDF , uprchlíci , Bild , AfD , Merz

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