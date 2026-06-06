Hoffmannová (Piráti): Zabránili jsme zvolení Matochy a Bradáče do Rady ČT

06.06.2026 19:21 | Tisková zpráva
autor: PV

Piráti zabránili zvolení Matochy a Bradáče do Rady ČT. Díky našim posudkům a tlaku proběhla volba veřejně, komentuje Hoffmannová.

Hoffmannová (Piráti): Zabránili jsme zvolení Matochy a Bradáče do Rady ČT
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Piráti zabránili zvolení Pavla Matochy a Romana Bradáče do Rady České televize a označují to za důležitý výsledek své opoziční práce. V minulých týdnech totiž Piráti shromáždili osm expertních posudků ke zvukové nahrávce, na níž dvě osoby mluví o úplatcích při volbě generálního ředitele ČT. Podle expertních posudků je nahrávka téměř jistě pravá a vystupují na ní právě Bradáč s Matochou. Posudky Piráti předali i Národní centrále proti organizovanému zločinu. Piráti také od začátku požadovali, aby hlasování do Rady ČT probíhalo transparentně a veřejně.

„Jde o hmatatelný důkaz pirátské práce v opozici. Shromáždili jsme osm odborných posudků, dotáhli jsme argumentaci, předali jsme podklady policii a tlačili jsme na veřejnou volbu. Výsledek je jasný: Pavel Matocha a Roman Bradáč do Rady ČT zvoleni nebyli. Veřejnoprávní média si nezaslouží radní, nad kterými visí tak závažná podezření,“ uvedla pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová.

Dodala také, že všechna tři usnesení, která Piráti na mediálním výboru prosadili, byla splněna: „Chtěli jsme tři naprosto zásadní věci – prošetřit nahrávku, začít zpětně vymáhat škodu, kterou někteří radní ČT způsobili, a expertní skupina i přes veškeré vládní snahy funguje dál na senátní půdě. Přesně takhle má vypadat opoziční práce.”

„Je jednoznačně dobře, že do Rady České televize nebyli zvoleni Pavel Matocha a Roman Bradáč. Tím ale bohužel výčet pozitiv končí. Do Rady ČT se totiž dostaly i osoby, u kterých máme vážné výhrady,” navázal poslanec Ivan Bartoš a zkritizoval zvolení například Luboše Xavera Veselého. „Je opravdu ostuda, že v Radě ČT seděli a opět budou sedět takovíto lidé. Je odpornou vizitkou všech těch, co ho volili, že mu umožnili znovu získat vliv na instituci veřejné služby.”

Podle Pirátů je nicméně zásadní, že se volba nakonec odehrála veřejně. Díky tomu je zřejmé, kdo za jednotlivé kandidáty nese politickou odpovědnost. „Díky našemu tlaku neproběhla volba potichu za zavřenými dveřmi. Veřejnost má právo vědět, kdo koho do Rady České televize posílá. Ať se teď každý, kdo hlasoval pro Luboše Xavera Veselého, který dělá ostudu a působí ČT milionové škody, za svou volbu veřejně postaví a vysvětlí ji občanům. Ti, kdo ho dnes zvolili, za to nesou plnou odpovědnost,“ dodala Hoffmannová.

Piráti dlouhodobě upozorňují na problematické působení části dosavadních radních České televize. Už v minulém volebním období usilovali o odvolání Pavla Matochy a Luboše Xavera Veselého. Kritizovali jejich kroky v Radě ČT, vazby na politické a podnikatelské prostředí i postup při nezákonném odvolání Dozorčí komise Rady ČT. Právě po tomto kroku vznikla České televizi škoda 4 miliony korun.

Podle Pirátů dnešní výsledek ukazuje, že důsledná opoziční práce má smysl. Zároveň ale varují, že boj o nezávislost veřejnoprávních médií nekončí. „Nezvolení Matochy a Bradáče je důležitá výhra. Není to ale konec a to dokazuje i zvolení Xavera Veselého. Česká televize i Český rozhlas dnes čelí dlouhodobému tlaku vládních politiků, kteří veřejnoprávní média vnímají jako překážku, ne jako pojistku demokracie. Piráti budou dál stát na straně nezávislých médií, veřejné kontroly a práva občanů na informace a budou dál hlídat, aby Rada ČT nesloužila jako politický nástroj k ovládnutí veřejnoprávního média,“ uzavřela Hoffmannová.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
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