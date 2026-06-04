Správa železnic: Začíná první etapa stavby moderní trati z Plzně do Německa

Stavbaři zmodernizují 12,3 kilometru trati, navíc nad ní natáhnou trolejové vedení. Cestující na všech nádražích získají pohodlný nástup do vlaků. Bezbariérový přístup z nového podchodu v Nýřanech zajistí výtahy.
„Dnešek je potvrzením, že držíme slovo a začínáme modernizovat tratě, u kterých to dává největší smysl. To platí i pro železnici do Domažlic, která slouží jak mezistátní dopravě do Bavorska, tak pro pravidelné dojíždění z okolních obcí do krajské metropole. Místní občané budou už brzy cestovat elektrickými vlaky, které budou pohodlnější a tišší. Trať je důležitá i pro nákladní železniční dopravu, protože s Německem doposud máme pouze jeden kapacitní elektrifikovaný hraniční přechod,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Přestavba trati umožní provoz těžších nákladních vlaků, dlouhých až 740 metrů. Elektřinu nejen pro ně zajistí souběžně budovaná napájecí stanice v plzeňských Skvrňanech. Vyšší bezpečnost provozu přinese instalace vlakového zabezpečovače ETCS. Zrekonstruuje se několik přejezdů, namísto jednoho přejezdu a jednoho přechodu vzniknou podchody.
„Touto stavbou začínáme modernizaci celého železničního spojení z Plzně do Německa. Patří mezi prioritní projekty z pohledu osobních i nákladních dopravců a navazující úseky jsou v pokročilém stupni přípravy. Teď je důležité, aby tuhle prioritizaci viděli stejně i na druhé straně hranice. Další etapy budeme s německou stranou úzce časově koordinovat,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Stavební práce se rozběhnou už v tomto měsíci. Ve Vejprnicích a v Nýřanech dělníci odstraní nepotřebné koleje a zahájí výstavbu podchodů. Ten stávající ve Vejprnicích se uzavře v září, od konce roku pak nebude možné využívat přejezd v Havířské ulici v Nýřanech.
Stavební práce v hodnotě 4 489 407 094 korun provedou firmy PORR, Elektrizace železnic Praha a Berger Bohemia.
„Za sdružení zhotovitelů děkujeme Správě železnic za projevenou důvěru a příležitost podílet se na modernizaci této významné části české železniční infrastruktury. Jsem přesvědčen, že díky dlouholetým zkušenostem všech partnerů sdružení napříč různými obory stavebnictví dokážeme tento komplexní projekt realizovat v požadované kvalitě, termínech i ke spokojenosti investora, obyvatel dotčeného regionu i cestujících, kteří budou modernizovanou trať využívat,“ říká finanční ředitel společnosti PORR Peter Suchý.
Realizace zavedení evropského vlakového zabezpečovacího systému (ERTMS) je spolufinancována v programovém období 2021–2027 z Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
Příprava dalších úseků trati do Německa
Aktuálně vrcholí stavební řízení pro úplně novou trať z Plzně do Stodu, po které budou jezdit dálkové vlaky rychlostí až 200 km/h. Tento dvoukolejný úsek bude měřit bezmála 20 km, vzniknou na něm zastávky Líně, Zbůch a Chotěšov u Stoda a stanice Stod. První etapa výstavby v úseku ze Zbůchu do Stodu by pak mohla začít už příští rok.
U dalších úseků, tedy mezi Stodem a Domažlicemi a Domažlicemi a státní hranicí s Německem, se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Realizace těchto částí se předpokládá ve 30. letech v návaznosti na postup modernizace a elektrizace navazující trati na německé straně.
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