„To bylo vážné selhání.“ Janeček tvrdě o ČT i rozhlasu

Diskuse kolem způsobu financování veřejnoprávních médií pokračuje. Nejnověji se vyjádřil také matematik a neúspěšný uchazeč o post prezidenta Karel Janeček.
Ing. Karel Janeček
Nedá mi to… Rád bych se vyjádřil k černému vysílání České televize a Českého rozhlasu.— Karel Janeček (@janecek252) June 5, 2026
Zaměstnanci veřejnoprávních médií se bouří proti snahám politiků měnit financování a posilovat vliv státu na jejich fungování. V jedné zásadní věci mají pravdu. Média veřejné služby nesmí být…
Janečkův příspěvek pokračuje v komentářích. „Jenže právě proto musíme být poctiví. Opravdová nezávislost neznamená jen nezávislost na politicích. Znamená také nezávislost na davové hysterii, ideologii, strachu a jednom povoleném výkladu reality. A tady veřejnoprávní média v době covidu totálně selhala,“ zdůrazňuje matematik.
Ing. Pavel Janeček, BBS(Hons)
Jenže právě proto musíme být poctiví. Opravdová nezávislost neznamená jen nezávislost na politicích. Znamená také nezávislost na davové hysterii, ideologii, strachu a jednom povoleném výkladu reality.— Karel Janeček (@janecek252) June 5, 2026
A tady veřejnoprávní média v době covidu totálně selhala.
Místo otevřené a…
Dále uvádí, že místo otevřené a racionální diskuze jsme příliš často sledovali jednostranné rámování, šíření strachu a vytlačování legitimních názorů mimo prostor „přijatelné“ debaty. „Lidé s jiným pohledem byli nálepkováni, zpochybňováni a mnohdy fakticky vyřazováni z veřejné diskuze. Otázky, které se měly klást nahlas, byly předem označeny za nebezpečné. Pochybnost, která je základem vědy i svobodné společnosti, byla nahrazována poslušností. To nebyla zdravá veřejná služba. To bylo vážné selhání,“ uvedl Janeček.
Veřejnoprávní média nesmí chránit jen jednu interpretaci světa
Proto podle něj nestačí říct: „Braňme ČT a ČRo před politiky.“ Vysvětluje, že musíme zároveň říct: „Chtějme po nich skutečnou pluralitu, férovost, racionalitu a odpovědnost.“
Proto nestačí říct: braňme ČT a ČRo před politiky. Musíme zároveň říct: chtějme po nich skutečnou pluralitu, férovost, racionalitu a odpovědnost. Pokud mají být veřejnoprávní média opravdu veřejnoprávní, nesmí chránit jen jednu interpretaci světa. Musí chránit prostor, ve kterém…— Karel Janeček (@janecek252) June 5, 2026
Pokud mají být veřejnoprávní média opravdu veřejnoprávní, nesmí chránit jen jednu interpretaci světa. Musí chránit prostor, ve kterém se mohou střetávat různé legitimní názory.
Problém je podle něj systémový. „Rada České televize má 18 členů, z nichž 12 volí Poslanecká sněmovna a 6 Senát. Rada Českého rozhlasu má 9 členů, 6 volí Sněmovna a 3 Senát. Tyto rady přitom mají být orgány, kterými veřejnost kontroluje média veřejné služby,“ připomíná matematik.
Ve své úvaze pokračuje: „Jinými slovy: politici vybírají lidi, kteří mají dohlížet na média, která mají mimo jiné kontrolovat politiky. To je špatně.“
Jinými slovy: politici vybírají lidi, kteří mají dohlížet na média, která mají mimo jiné kontrolovat politiky. To je špatně.— Karel Janeček (@janecek252) June 5, 2026
Stejně citlivá je otázka financování. Kdo rozhoduje o penězích, ten má moc. Pokud by média veřejné služby byla výrazněji závislá na státním rozpočtu a…
Stejně citlivá je podle něj otázka financování. „Kdo rozhoduje o penězích, ten má moc. Pokud by média veřejné služby byla výrazněji závislá na státním rozpočtu a každoroční politické vůli, jejich nezávislost by nebyla posílena, ale naopak oslabena. Zároveň ale platí, že nezávislost nesmí znamenat nedotknutelnost,“ napsal miliardář.
Připomněl, že Česká televize měla v roce 2024 příjem z televizních poplatků 5,742 miliardy korun a poplatky tvořily téměř 90 procent jejích příjmů. „Jsou to veřejné peníze. A veřejné peníze znamenají veřejnou odpovědnost. Řešení proto není v politickém ovládnutí. Ale ani v obraně současného stavu za každou cenu. Řešení je v tom, aby politici přestali přímo rozhodovat o tom, kdo bude veřejnoprávní média kontrolovat. Rady by měly vznikat přes širší, důvěryhodný a skutečně pluralitní systém odborných, akademických, profesních a společenských institucí. Žádní političtí nominanti. Žádní aktivisté jedné pravdy. Ale lidé s autoritou, integritou a odvahou chránit otevřenou diskuzi,“ domnívá se Janeček.
Manipulace, strach, názorová uzavřenost a potlačování nepohodlných hlasů
Skutečně veřejnoprávní médium má podle něj sloužit svobodě, racionalitě a hledání pravdy. Nemá sloužit vládě, opozici ani žádné ideologii. A už vůbec ne vlastnímu uzavřenému světu. „Nesmíme připustit návrat médií ovládaných politickou mocí. Ale nedovolme ani návrat falešné nezávislosti, za kterou se může skrývat manipulace, strach, názorová uzavřenost a potlačování nepohodlných hlasů,“ apeluje matematik.
Skutečně veřejnoprávní médium má sloužit svobodě, racionalitě a hledání pravdy. Nemá sloužit vládě, opozici ani žádné ideologii. A už vůbec ne vlastnímu uzavřenému světu.— Karel Janeček (@janecek252) June 5, 2026
Nesmíme připustit návrat médií ovládaných politickou mocí. Ale nedovolme ani návrat falešné nezávislosti, za…
Právě tady podle něj začíná skutečná debata, kterou bychom měli vést. A pokládá otázku, zda máme šanci zajistit nezávislost veřejnoprávních médií, nejen finanční, ale i na aktuálních „žádoucích“ mainstreamových názorech. A také, zda můžeme mít média, která budou vždy dávat prostor i oponentním názorům.
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„To je podle mého přesvědčení nejvyšší prioritou. Ještě horší než nemít veřejnoprávní média a vědět to, je totiž mít taková „veřejnoprávní média“, která se tváří nezávisle a jsou přitom nástrojem jednostranné propagandy a manipulace, jako tomu bylo právě za covidu,“ upozorňuje Janeček.
Loni v květnu vstoupila v platnost velká mediální novela, která po mnoha letech zvýšila televizní poplatek ze 135 na 150 korun měsíčně za domácnost a rozhlasový z 45 na 55 korun. Zároveň se rozšířil okruh plátců, což přineslo oběma institucím vyšší příjmy – ČT letos očekává z poplatků kolem 6,73 miliardy korun a ČRo přes 2,4 miliardy.
Tento systém ale čelí silné politické kritice. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů s premiérem Andrejem Babišem prosazuje zásadní reformu: zrušení koncesionářských poplatků a přechod na přímé financování ze státního rozpočtu. Cílem je ulevit občanům a zjednodušit systém, přičemž peníze by měly být zakotveny jako samostatná kapitola rozpočtu.
Zástupci ČT a ČRo, odbory, Syndikát novinářů i část opozice varují, že přechod na státní rozpočet oslabí nezávislost médií, protože je učiní závislejšími na politických rozhodnutích o výši příspěvku. Kritici mluví o riziku škrtů, propouštění a omezení programů, případně o snaze o politické ovládnutí. Naopak koalice argumentuje, že poplatky jsou nespravedlivé a zastaralé a že státní financování je běžné v mnoha evropských zemích. Probíhají protesty, petice a veřejné debaty, přičemž někteří radní i zaměstnanci médií volají po zachování stávajícího modelu nebo širší diskusi. Reálné zrušení poplatků se očekává nejdříve v roce 2027.
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