O činnost radních magistrátu hl. města Prahy se čtyři měsíce před konáním komunálních voleb vsouhrnu zajímá 39,3% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel hl. m. Prahy.

Mezi nejznámější tváře pražského magistrátu patří i v červnu stávající primátorka Adriana Krnáčová, a to společně sbývalým primátorem Bohuslavem Svobodou a Matějem Stropnickým. Pouze tyto tři představitele pražského magistrátu zná více jak 50% Pražanů.

Z celkem 65 zastupitelů hl. m. Prahy se nicméně trvale 52 zastupitelů pohybuje pouze pod 7% znalostí.

Aktuálních hypotetických přímých voleb primátora hl. města Prahy by se zúčastnilo 38,6% Pražanů, kteří by do čela Magistrátu hl. m. Prahy zvolili bývalého primátora a rovněž stávajícího poslance za ODS Bohuslava Svobodu, kterému vroce 2016 soud udělil podmíněný trest vkauze Opencard. Proti tomuto rozhodnutí se bývalý primátor odvolal. I přesto však Bohuslava Svobodu nadále Pražané, kteří jej tak patrně nepovažují jako hlavního viníka vkauze Opencard, vnímají jako nejvhodnějšího kandidáta na primátorský post.

Za nejpreferovanějším Bohuslavem Svobodou se v červnu dostal zastupitel a poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, který byl zvolen lídrem komunálních voleb v barvách hnutí ANO. Patrik Nacher, který vedle boje proti bankovním poplatkům, propaguje finanční gramotnost, aktivně působí i v oblasti ochrany spotřebitelů a aktuálně jako poslanec prosazuje, aby se GDPR nevztahovalo na novinářskou, vědeckou a uměleckou činnost, se posouvá jak v oblasti znalosti, tak i zjevně v oblasti obliby u pražských voličů hnutí ANO. Patrik Nacherje rovněž nejpreferovanější personou vbarvách hnutí ANO, které získalo v Praze nejvíce hlasů jak vkomunálních volbách vroce 2014, tak i ve sněmovních volbách vroce 2017. Stávající primátorka Adriana Krnáčová, která oznámila, že se již nebude v nadcházejících volbách ucházet o primátorský post se aktuálně propadla na osmou příčku z pohledu hypotetických rozhodnutých voličů. Třetím nejpreferovanějším kandidátem na pražského primátora se v červnu stal zastupitel a poslanec Jan Čižinský, který je členem KDU-ČSL a byl zvolený za trojkoalici SZ, KDU-ČSL a STAN. V podzimních komunálních volbách však bude Jan Čižinský kandidovat za politické uskupení PRAHA SOBĚ, a proto pozastavil své členství v KDU-ČSL. Jan Čižinský se snaží získat pro své uskupení PRAHA SOBĚ 100 tisíc podpisů, což mu může zkomplikovat i jeho odklon od domovské KDU-ČSL. Jan Čižinský tak sází na jednu kartu, která může znamenat velký úspěch stejně tak jako velký debakl, pokud se mu nepodaří získat potřebný počet podpisů. Ze třetího květnového místa se propadl na aktuální čtvrtou pozici lídr Pirátů Zdeněk Hřib, který aktuálně získal podporu 10,3% Pražanů, kteří by v červnu přišli k volbám. Zdeňka Hřiba však dělí od třetího Jana Čižínskéhopouze jedna desetina procentního bodu. Jak rovněž ukazují předběžné volební průzkumy, Piráti budou jedním z favoritů pražských komunálních voleb. Aktuální pozice prvních čtyř nejpreferovanějších kandidátů na primátorský post tak nekopírují volební preference nadcházejících komunálních voleb, ale ukazují voličskou přízeň k osobnostem jednotlivých stran a hnutí, která ovšem pro mnohé voliče může hrát při rozhodování komu dát volební hlas, zásadní roli. V nadcházejících průzkumech spol. SANEP bude nadále postupně zařazovat i případné další lídry jednotlivých stran a hnutí, kteří nejsou pražskými zastupiteli. Do hry tak vstoupí lídr volebního uskupení TOP 09 a STAN Jiří Pospíšil, který i přesto, že není rodilým Pražanem, může část voličů hl. města Prahy oslovit.

autor: Tisková zpráva