SŽDC: V Plzni jde k zemi druhý z mostů přes Mikulášskou ulici

19.02.2018 17:17

Modernizace železničních mostů přes Mikulášskou ulici v Plzni vstupuje do druhé poloviny. Poté, co byl v loňském roce úspěšně uveden do provozu severní z dvojice železničních mostů, začne se dnes 19. února odstraňovat most jižní. Oba nepřetržitě sloužily provozu více než sto let. Celá akce je součástí přestavby plzeňského železničního uzlu.