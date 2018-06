Sanatoria Klimkovice: Poprvé se uskutečnil Den s vojáky a záchranáři

Pobavit se na něm a také si protáhnout těla mohou rodiny s dětmi z blízkého i vzdálenějšího okolí a též klienti Sanatorií Klimkovice.

„Den s vojáky se v klimkovickém areálu konal poprvé před pěti lety, když se u nás v lázních začal ze svého zranění zotavovat těžce zraněný veterán z Afganistánu Lukáš Hirka. Jeho kamarádi ze 72. mechanizovaného praporu, kteří za ním pravidelně jezdili, se rozhodli připravit program pro všechny naše pacienty i návštěvníky. Z těchto setkání postupně vznikla krásná tradice. S vojáky jsme se shodli, že by byla škoda dál v ní nepokračovat,“ uvedl obchodní ředitel Sanatorií Klimkovice Lukáš Dostál.

Letos 7. mechanizovanou brigádu Dukelská, jejíž součástí je i původní Hirkův prapor, doplní také hasiči, policisté i canisterapeuti. Celodenní pestrý program tak nabídne řadu lákadel.

„Předvedeme ukázky bojového umění musado. Zájemci si mohou vyzkoušet některé prvky sebeobrany a boje z blízka na našem worshopu. Hlavně pro děti budeme mít připraveny lanové dráhy se skluzavkou,“ prozradil mluvčí 72. mechanizovaného praporu Karel Hausmajer.

Na programu budou také dvě taktické ukázky ochrany uzlu radiového spojení, které napadne nepřítel, i střelba cvičnou municí. Vojáci přivezou i spoustu zajímavé techniky. K vidění bude pásové bojové vozidlo pěchoty, samohybný minomet, z kolových vozidel T 815/8x8 PRAM, což je speciální tatrovka, která vozí tažený minomet, Tatru 810 určenou na přepravu osob i materiálu a obrněné vozidlo Iveco, které bylo před nedávnem na misích v Afganistánu i v Mali.

Zbraně i speciální techniku včetně automobilu, kterým se měří rychlost, nebo policejní motorku, přivezou ukázat dopravní policie, speciální pořádková jednotka a oddělení prevence Policie ČR.

Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice, který letos oslaví úctyhodné výročí 140 let od svého založení, se pochlubí svou cisternou a speciálním automobilem.

„Pro děti nachystáme zábavné úkoly související s požární ochranou. Například si otestují, zda by uměly použít hasičskou stříkačku,“ prozradil Ondřej Mika, velitel Jednotky SDH Klimkovice.

Zájemci si ale také vyzkoušejí, zda by v případě potřeby zvládli resuscitaci zraněného člověka. Cvičné panny bude mít na místě záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava. „Možnosti otestovat si na cvičné panně, jak se taková resuscitace provádí, by měli lidé využít. Nikdy neví, kdy se jim taková zkušenost může hodit,“ uvedl asistent záchranného týmu Michal Staněk. Záchranáři budou mít na místě i sanitní vozidlo s kompletním vybavením.

Velkou pozornost zvláště dětí vždy budí živá zvířata. Tentokrát to budou canisterapeutičtí psi spolku Smiling Dog, kteří pomáhají s rehabilitací nejen dětských pacientů lázní, ale chodí také za klienty domovů pro seniory, do různých rehabilitačních center i do školek a škol.

„Určitě předvedeme ukázky poslušnosti našich pejsků, ale také práci asistenční psů a polohování zejména s dětskými pacienty s různými typy postižení. Hlavně děti se vždycky baví u hlavolamů, jimiž prověříme šikovnost našich pejsků. A protože canisterapeutičtí psi jsou zvyklí na intenzivní kontakt s lidmi včetně dětí, na našem stánku bude možné se s pejsky i pořádně pomazlit,“ řekla předsedkyně spolku Kamila Raiskubová.

„Den s vojáky a záchranáři bude i letos připomenutím neuvěřitelné a strastiplné cesty vojáka Lukáše Hirky, který s velkým nasazením bojoval nejen na vojenských misích, ale také poté se svými těžkými zraněními,“ řekl vojenský mluvčí Hausmajer.

Lukáš Hirka byl vážně zraněn 7. září 2012 na základně Shank v afghánské provincii Lógar, kde působil jako člen 10. provinčního rekonstrukčního týmu. Střepiny granátu mu způsobily těžká poranění mozku, takže byl zcela nehybný a komunikoval jen mrkáním očí. Už samotné přežití bylo u takového zranění velmi málo pravděpodobné a jakékoliv zlepšení tehdy lékaři označovali téměř za zázrak. Lukášovi se za obrovské podpory jeho rodičů, ale i lékařů a nakonec také fyzioterapeutů klimkovických lázní podařilo skoro nemožné. Dnes, po více jak šesti letech od svého zranění, opět chodí!

„Jsme přesvědčeni, že příběh obrovské vůle je velkou inspirací také pro další klienty Sanatorií Klimkovice, kteří musí bojovat s nepříznivým osudem,“ dodal Karel Hausmajer.

autor: Tisková zpráva