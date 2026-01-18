Rozhovor půjde celý, nebo žaloba. U Trumpa udeřili na kreativní novináře

18.01.2026 11:20 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Bílý dům dává najevo, že nebude novináře šetřit. Když se chystal rozhovor televizní stanice CBS News, tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová přišla s varováním. A to není všechno.

Rozhovor půjde celý, nebo žaloba. U Trumpa udeřili na kreativní novináře
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

Zdá se, že mezi Trumpovým Bílým domem a zpravodajskou stanicí CBS News by se mohla rozhořet soudní válka. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová stanici varovala, že Trump by zpravodajskou stanici CBS News „zažaloval“, pokud by televize nahrála s prezidentem rozhovor a tento rozhovor sestříhala.

Tisková mluvčí tato slova pronesla v ústraní, ale list New York Times je stejně zachytil. Je jasné, že nešlo o planá slova, protože Trump už CBS v minulosti zažaloval a od této stanice obdržel 16 milionů dolarů za urovnání právního sporu.

CBS News oznámila, že už ve chvíli, kdy o rozhovor se 47. prezidentem USA žádala, počítala s tím, že ho odvysílá nesestříhaný. Slova tiskové mluvčí Bílého domu byla prý proto zbytečná. – Leavittová nevidí na tom, že je pronesla, nic špatného. „Americký lid si zaslouží sledovat celé rozhovory prezidenta Trumpa, nesestříhané,“ zdůraznila.

„Není to tak dávno, co by představa tiskové mluvčí Bílého domu, která by ledabyle vyhrožovala žalobou, pokud novinář neuposlechne její rozkazy, by byla šokující,“ poznamenal k tomu server listu New York Times (NYT), a připomněl, že Trump proti médiím postupuje skutečně ostře.

Činitelé ministerstva spravedlnosti ve středu prohledali dům reportérky Washington Post a zabavili jí notebooky. Vydavatel Washington Post uvedl, že razie v domě jejich reportérky byla ‚skandální‘ a redakční rada novin incident odsoudila. Majitel novin, miliardář Jeff Bezos, však mlčí,“ napsal NYT.

Pentagon zakázal vstup reportérům, kteří odmítli slíbit, že zveřejní v podstatě jen to, co Pentagon předem schválí.

Mluvčí Leavittová kritizuje novináře pravidelně. Naposledy si vzala na paškál publicisty z The Hill a označila je za „levicové piráty“.

