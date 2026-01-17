Správa železnic: Modernizace Masarykova nádraží pokračuje

17.01.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Největší přestavba pražského Masarykova nádraží v jeho historii postupuje i v zimních měsících.

Správa železnic: Modernizace Masarykova nádraží pokračuje
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Významně pokročily práce v oblasti Vítkova, tedy v části trati směrem k Libni. Budoucí platforma nad nástupišti už je propojená s okolní zástavbou. V uplynulých měsících se podařilo také zrekonstruovat technologickou budovu, kde vznikne základna systému ETCS.

V části určené cestujícím pokračuje výstavba nových nástupišť, hotová je dlažba v prostoru náměstíčka před novou kavárnou směrem k ulici Na Florenci. V oblasti Vítkova dělníci ještě před koncem roku dokončili novou tlakovou kanalizaci.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 17064 lidí

Nová platforma je už staticky propojena se sousední zástavbou, vyřešené je také její odvodnění. Během stavby platformy se ukázalo, že bude potřeba jednu její část dodatečně vyztužit. Jako nejefektivnější cestu doporučily odborné posudky českých i zahraničních univerzit vybudování podpůrného sloupu. Práce podle tohoto postupu začnou ještě na jaře. Náklady, které si úpravy platformy vyžádají, se nyní vyčíslují, Správa železnic je bude vymáhat po projektantovi.

Díky platformě bude Masaryčka propojená s oblastí Florence a Hybernskou ulicí a zlepší se také přístup na hlavní nádraží. Část střechy bude osázená zelení, čímž vznikne unikátní relaxační zóna přímo v centru metropole. Cílem zůstává, aby se celou rekonstrukci Masarykova nádraží podařilo dokončit v závěru příštího roku.

Modernizace Masarykova nádraží je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných staveb. Před zahájením je modernizace trati z pražské Ruzyně až do Kladna, která povede převážně v nové stopě. Letos pak Správa železnic začne hledat zhotovitele prací v úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. Příprava pokračuje také v úseku Dejvice – Veleslavín, kde je od prosince vydané souhlasné stanovisko EIA. Hotová je už rekonstrukce Negrelliho viaduktu, nové nádraží v Bubnech a zastávka na Výstavišti a vlaky také již jezdí v novém úseku mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec.

Psali jsme:

Správa železnic: Téměř 7000 zásahů hasičů, nejvíc jim daly zabrat cisterny s benzenem
Správa železnic: Budoucí tunel mezi Dejvicemi a Veleslavínem získal zelené razítko EIA
Správa železnic: Rok 2026 - nejdelší úsek železnice na letiště i trať do Bavorska
Správa železnic: Geologické průzkumy pro Krušnohorský tunel nahlédnou až půl kilometru pod zem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , investice , kraj Praha , modernizace , Praha , železnice , služby , TZ , správa železnic

Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Vážený pane Červený

Dobrý den, četla jsem zde vaši odpověď, kde prezentujete své úspěchy. Nemyslíte, že kdybyste už konečně vyřešili celou tu věc s Turkem, víc by se pak řešilo, co děláte? Na co čekáte, že prezident změní názor? Proč by to dělal? A jestli tak chcete Turka za ministra, mě je to upřímně jedno, kdo jím bu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa železnic: Modernizace Masarykova nádraží pokračuje

22:08 Správa železnic: Modernizace Masarykova nádraží pokračuje

Největší přestavba pražského Masarykova nádraží v jeho historii postupuje i v zimních měsících.