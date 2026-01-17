Správa železnic: Modernizace Masarykova nádraží pokračuje

Významně pokročily práce v oblasti Vítkova, tedy v části trati směrem k Libni. Budoucí platforma nad nástupišti už je propojená s okolní zástavbou. V uplynulých měsících se podařilo také zrekonstruovat technologickou budovu, kde vznikne základna systému ETCS.
V části určené cestujícím pokračuje výstavba nových nástupišť, hotová je dlažba v prostoru náměstíčka před novou kavárnou směrem k ulici Na Florenci. V oblasti Vítkova dělníci ještě před koncem roku dokončili novou tlakovou kanalizaci.
Nová platforma je už staticky propojena se sousední zástavbou, vyřešené je také její odvodnění. Během stavby platformy se ukázalo, že bude potřeba jednu její část dodatečně vyztužit. Jako nejefektivnější cestu doporučily odborné posudky českých i zahraničních univerzit vybudování podpůrného sloupu. Práce podle tohoto postupu začnou ještě na jaře. Náklady, které si úpravy platformy vyžádají, se nyní vyčíslují, Správa železnic je bude vymáhat po projektantovi.
Díky platformě bude Masaryčka propojená s oblastí Florence a Hybernskou ulicí a zlepší se také přístup na hlavní nádraží. Část střechy bude osázená zelení, čímž vznikne unikátní relaxační zóna přímo v centru metropole. Cílem zůstává, aby se celou rekonstrukci Masarykova nádraží podařilo dokončit v závěru příštího roku.
Modernizace Masarykova nádraží je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných staveb. Před zahájením je modernizace trati z pražské Ruzyně až do Kladna, která povede převážně v nové stopě. Letos pak Správa železnic začne hledat zhotovitele prací v úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. Příprava pokračuje také v úseku Dejvice – Veleslavín, kde je od prosince vydané souhlasné stanovisko EIA. Hotová je už rekonstrukce Negrelliho viaduktu, nové nádraží v Bubnech a zastávka na Výstavišti a vlaky také již jezdí v novém úseku mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec.
