„Turek je zmocněnec trikem,“ stěžuje si poslankyně od Zelených

18.01.2026 16:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Fosilní průmysl investuje obrovské částky do popírání změny klimatu, podkopávání vědeckých poznatků a financování tzv. alternativních poznatků,“ řekla v Otázkách Václava Moravce spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal za Motoristy sobě Filip Turek namítl, že vědci se často pletou, průmyslová revoluce trvá už pár set let, Green Deal je příliš drahý a snižuje lidem životní úroveň.

Foto: Repro OVM, ČT
Popisek: Gabriela Svárovská a Filip Turek v Otázkách Václava Moravce

Diskusí spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal za Motoristy sobě Filipa Turka pokračovaly nedělní Otázky Václava Moravce. 

„Green Deal zdražuje život nám všem, zdražuje život našim občanům. Ohrožuje průmysl, ohrožuje životní úroveň našich občanů,“ upozornil Turek v úvodu pořadu.

Vysvětlil, že jeho působení v pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku má být koordinační. Ačkoliv nemůže dávat příkazy úředníkům, může dávat doporučení. „Máme na ministerstvu lidi, kteří jsou kompatibilní s vládním prohlášením a s tím, co chceme s Green Dealem v budoucnu dělat,“ zdůraznil poslanec a čestný prezident Motoristů.

Na Moravcovu otázku, zda antropogenní emise jsou, nebo nejsou hlavní příčinou změny klimatu, odpověděl: „Antropogenní ano, nikoliv však vinou evropského obyvatele.“

Největšími znečišťovateli jsou podle Turkových slov Čína, Indie a další asijské země. „Klima se mění miliony let. Antropogenní emise údajně způsobují 3,5 až čtyři procenta emisí CO2 na planetě. Hlavní příčinou nejsou. Moderní člověk a průmyslová revoluce jsou tu několik set let,“ připomněl Turek. Vědci se podle něj už několikrát spletli i o 150 procent.

„Já si to nemyslím,“ namítla Svárovská. Uvedla, že zelená dohoda je soubor opatření, která zahrnují dekarbonizaci průmyslu a energetiky, přechod na cirkulární ekonomiku a změny v zemědělství, aby způsob hospodaření byl bližší přírodě.

„Je to komplikované. Agendy jsou navzájem velmi propojené, je to složité na pochopení. Z průzkumů veřejného mínění jednoznačně vyplývá, že lidé v Česku si uvědomují dopady změn klimatu, jsou schopni je rozpoznat v podobě povodní, přívalových dešťů, sucha. Podporují úspornější vytápění, energetickou a průmyslovou transformaci, změny v zemědělství,“ soudí Svárovská.

Dluh ve vysvětlování lidem

Připustila, že je určitý dluh ve vysvětlování lidem, jak konkrétně změny, které přinese zelená dohoda, mohou zlepšit jejich životy, uspořit jejich náklady. Fosilní průmysl podle ní investuje obrovské částky do popírání změny klimatu, podkopávání vědeckých poznatků a financování tzv. alternativních vědeckých studií.

„Turek i v této debatě předvedl, že bude zmocněncem proti klimatické politice a zelené dohodě. Bude dělat pravý opak toho, co mu ukládá usnesení vlády. Interpelovala jsem premiéra Andreje Babiše i ministra Petra Macinku. Oba shodně potvrdili, že Turek nebude o ničem rozhodovat a nebude nikoho řídit a jeho činnost na Ministerstvu životního prostředí nepřinese žádné náklady. Zajímavý je trik s příkazní smlouvou. Když se podíváte do statutu, tak je tam dohoda o pracovní činnosti. Je evidentní, že jde o to, aby poslanec Turek nebyl ve střetu zájmů, protože by mu zanikl mandát poslance. Takže je tam trik s příkazní smlouvou,“ řekla poslankyně za Piráty.

Turek má podle ní „funkci pro funkci“. „Závodník bez soupeřů, fachman na auta bez vyučení a bez živnostenského oprávnění, zmocněnec ministerské kanceláře bez ministerské funkce,“ pustila se do názorového protivníka.

Ohrožený druh: Daňový poplatník

Politik podotkl, že existují obchodní společnosti, a kdo má firmu, nemusí být automechanik. Dále hovořil o oponentech klimatického panelu OSN. „Má mnoho oponentů,“ zdůraznil Turek.

Smlouvu, kterou Svárovská podrobila kritice, si podle svých slov přečte v pondělí. „Na Ministerstvu životního prostředí jsme odhalili jeden ohrožený druh, a to je daňový poplatník, na kterého dopadá Green Deal, ať už je to ETS 2 nebo ETS 1, které našemu průmyslu přineslo nekonkurenceschopnost a přináší chudobu našemu obyvatelstvu,“ řekl Turek.

Připomněl, že máme třikrát až pětkrát dražší energie, než jsou v USA. A Spojené státy přitom nejsou zrovna levná země. Uvedl, že Čína masivně investuje do rozvoje energetiky. Zdůraznil, že Číňané vědí, že ne vždy vítr fouká a slunce svítí, proto investují také do rozvoje jaderné energetiky. Zmínil i uhelné elektrárny.

„Uhelné elektrárny jsou nejméně účinné, zároveň jsou nejméně ekologické. Bez uhelných elektráren se obejdeme. Vaše teze o spekulacích s emisními povolenkami jsou úplný nesmysl. Vršíte jeden nesmysl za druhým,“ uzavřela Svárovská.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

