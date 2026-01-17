Nedvěd (SOCDEM): Doufám, že noví ministři nezařadí zpátečku

Vláda po třech dnech poslaneckého kibicování získala důvěru. A co dál? Přál bych si, aby kabinet v čele se staronovým premiérem nezapomněl, že vzešel z naštvanosti lidí na asociální pravicovou politiku Fialovy vlády.
Doufám, že noví ministři nezařadí zpátečku jako Piráti v parlamentu, až přijde na plnění slibů o vyšších výplatách, důstojných důchodech, levných potravinách, podpoře bydlení nebo kvalitní a dostupné zdravotní a sociální péči.
Mgr. Jiří Nedvěd
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.