Nedvěd (SOCDEM): Doufám, že noví ministři nezařadí zpátečku

18.01.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu k vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše

Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Vláda po třech dnech poslaneckého kibicování získala důvěru. A co dál? Přál bych si, aby kabinet v čele se staronovým premiérem nezapomněl, že vzešel z naštvanosti lidí na asociální pravicovou politiku Fialovy vlády.

Doufám, že noví ministři nezařadí zpátečku jako Piráti v parlamentu, až přijde na plnění slibů o vyšších výplatách, důstojných důchodech, levných potravinách, podpoře bydlení nebo kvalitní a dostupné zdravotní a sociální péči.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
