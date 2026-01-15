Premiér Babiš: Paní Richterová, proč jste to neprosadila ve vládě?

Dobré ráno, dámy a pánové, vážení spoluobčané.
Já jsem slyšel, že pan bývalý premiér sem moc nechodil a možná se mýlím, ale tu unikátní příležitost, kterou jsem dneska já tady dostal, určitě s radostí využiju. Já bych chtěl totiž vysvětlit voličům Pirátů, proč těch 500 000 hlasů, které teď dali Pirátům, skončí v koši, a proč ty hlasy, které jim dali - a byly ve vládě - taky skončili v koši. A víte proč? A já budu interpelovat paní Richterovou. První interpelace, paní Richterová, je - já se vás ptám, 17. 3. 2021 jste řekla: Pokud by koalice Pirátů a STAN uspěla, aspiruje Olga Richterová na post ministryně práce a sociálních věcí v nové vládě. Už má připravené odborné zázemí, které se stále rozšiřuje. V nejbližším okruhu spolupracovníků, má devět konkrétních týmů, představte si, ten čítá 75 lidí, v širším týmu je až 150 lidí. Takže jsme připraveni, a to nejen co se programu týče, ale i z pohledu lidské základny. To řekla paní Richterová.
A potom říkala 20. 3. 2021, že se chce ucházet o nominaci na ministryni práce a sociálních věcí v případě, že její strana zvítězí ve volbách. Já se ptám, proč jste se nestala? Paní Richterová? Víte, proč jste se nestala? Protože tam nahoře - (ukazuje na místo místopředsedy PSP) - místopředseda má příjem 396 000 měsíčně a auto s řidičem. Proto jste nešla na ministryni. Aleš Juchelka tam byl taky a teď je ministr - a umí to porovnat. Takže vy neplníte - (potlesk z řad poslanců ANO) - vy neplníte váš program, vy oblbujete vaše voliče - a já vlastně tady dělám obrovskou výjimku, že vůbec na vás mluvím, protože to vy - co jste řekla na moji adresu před volbami - po volbách, vlastně - se divím, že na vás mluvím, ale udělal jsem výjimku.
Tak si přečteme programové prohlášení vlády Petra Fialy k rodičáku: zvážíme zavedení systému valorizací tam, kde je potřeba zajistit větší předvídatelnost, například u rodičovského příspěvku nebo životního minima. Zavedeme daňové prázdniny, zastropování výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek, (?) tři a více dětí. Umožníme flexibilnější distribuci péče v rodině. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.
Ing. Andrej Babiš
Tohle je neskutečné divadlo o důvěře vlády. Všechna vaše vystoupení - je obrovská obžaloba vlády Petra Fialy, který nikdy veřejně neřekl lidem, jak plní program prohlášení vlády. Nikdy jste to neudělali. Toto je naše plnění - program prohlášení vlády, naší vlády za (?). A podle kapitol. Podle kapitol.
Ano. A víte, co tam je o rodičovském příspěvku? Po 12 letech jsme zvýšili rodičovský příspěvek z 220 000 na 300 000. Jsme splnili program. I platy učitelů. A můžete stokrát zpochybňovat náš program. Vlastně já nechápu celou tu debatu, protože ta debata je hlavně o urážení a dehonestaci.
Tady mám další článek, aby věděli vaši voliči, jak vyplníte program. To je článek z 10. září 2019. Piráti chtějí pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Odmítnutí MPSV považuji za absurdní. A co jste tam dělali v té vládě? Vždyť vy jste řídili vládu? Vždyť tam žádný premiér nebyl. Vy jste to řídili, vy jste tam prosadili... Hlavně jste tam prosadili - protože jak vás odrbal STAN kroužkováním, tak jste měli jenom čtyři poslance - tak všichni ti poslanci, kteří vlastně neuspěli - a to je ta vaše korupce, korytářská korupce, to je ta vaše - všude jste nacpali - hlavně na MMR. Co je tohle? (Ukazuje vytištěný papír.) To je vaše - Pirátská strana.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Piráti chtějí pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku, odmítnutí MPSV považují za absurdní. To si děláte srandu, vy máte tu drzost mě interpelovat? Víte, kolik je naše vláda ve funkci? 19 dní. Devatenáct. Kolik vy jste tam byli?1019. Poslední ministr odešel po 1019 - takže vy jste tam byli téměř tři roky. Co jste tam dělali? Vy máte tu drzost mě interpelovat - za co? Vy máte interpelovat sama sebe. (Smích a potlesk z řad poslanců ANO.) Sama sebe máte interpelovat.
Vy nás urážíte a vy s námi chcete se bavit? To je neuvěřitelné. A když jste teda potom prosadili ten rodičovský příspěvek - no, a jak jste ho - jak jste ho prosadili? Pamatujete, vážení spoluobčané? Za nás, když jsme to navýšili, tak byly jaké podmínky? Rodič si sám vybíral tempo čerpání. Nižší měsíční částka na delší dobu. Neexistovalo tvrdé pravidlo po tomto datu. Ano, předtím ne, protože vy - kdy jste to zavedli? 1. 1. 2024 - ti, kteří se narodili do půlnoci, měli smůlu. A dostali to jenom ti, kteří se narodili po 1. 1. 2024. Ani to jste nezvládli.
A vy jste jenom prokázali - Piráti - že všude, kde jste, tak je jenom spoušť. Vy jste tady mluvila o nějakém bydlení, o nějakých 200 000 bytech, ale to já si nechám na odpoledne, aby lidi pochopili, co vy jste za amatérskou partu. Potom, co jste samozřejmě zničili tady dopravu v Praze a zničili stavební řízení, tak teďka jste se přesunuli sem.
No, takže já chci říct, a tyhle grafy, co jste mi dala, no, to mě strašně baví, fakt mě to baví. Co tím chcete říct, že za nás se narodilo 111 800 dětí. Ano. A kolik se narodilo za vás? 76 500? A proč? No, protože jste zničili stavební řízení. Teďka se nebudeme bavit o tom, jo, můžete se smát, jako nebudeme tady jako se bavit o nevím, ani to nebudu říkat. Vy jste vzali školkovné, vy jste zdanili ty rodiny, vy jste udělali byty jako prodražené. No, můžete se smát, kolik chcete.
Já jsem včera vysvětloval Pirátkám v bufetu, proč vlastně mají smůlu ty mladé, které tady přišly nové a jsou kompetentní a vzdělané a úžasné. No, akorát máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou. Toho Bartoše, který mi psal, že chce být primátor Prahy, když nebyl předseda, no a toho druhého pána ani nechci jako tady řešit moc, ale no, to je velká škoda. Já jsem vám říkal, že neprosadíte nic, protože se chováte, jak se chováte.
Co říkala paní Richterová o Babišovi? Řekneme si to otevřeně. Andrej Babiš je dotační podvodník. Fakt? Dotační podvodník, kterému záleží jen na něm samotném a na Agrofertu. Ten Agrofert, který tady zaplatil 60 miliard odvodu v této zemi, vy mi můžete děkovat, že jsem založil Agrofert a že odvedl v Evropě 103 miliard na daních a sociálu a zdrávku, můžete mi děkovat za to. Jo? (Ze sálu se ozvalo: Děkuji.) No, tak děkujte. (Smích v sále.) Za své zločiny by měl být ve vězení. To říká Richterová a mluví na mě, ale já na vás mluvím napoprvé a naposled. Vy se mi máte omluvit tady. Ve vězení mám být a ne v premiérském křesle. Vy jste dělali všechno pro to, abych se nestal premiérem, jste psali.
No, tak vy jste samozřejmě známí udavači. Tak si pamatujeme Bartoš, když měl tu šanci být premiérem začátkem roku 2021, tak už jste byli v Bruselu v parlamentu. Už jste předávali moc nad Českou republikou do Bruselu.
Tady vykládáte o nějakých hodnotách, vykládáte o Turkovi? Vždyť Bartoš nechtěl být v NATO. Běhal tam s vlajkou antify.
Vy mluvíte o SPD, že jsou extremisti? Vy jste extremisti. Co jste tady předváděli? O jaké korupci tady mluvil ten váš člověk? Jo, že nám nalezli po roce 2013, protože jsme byli naivní, do našeho hnutí, ti ODSáci zkorumpovaní, Švachula v Pardubicích, nevím co.
Ale za mé vlády nebyla nikdy korupce. My jsme neměli, vy jste seděli ve vládě, kde byla kampelička, kde se praly prachy, vy jste seděli ve vládě, kde byl Dozimetr, vy jste seděli ve vládě, kde byly bitcoiny, vy jste seděli ve vládě, kde Válek dostával příkazy od Fialy, aby řešil prachy pro ODS v nemocnicích údajně. V té vládě jste seděli a bylo vám hej, byli jste tam. Teďka se tváříte, že jste nějaká opozice. Vy jste extremisti, vy jste nebezpeční. Jo? Vítači migrantů. (Potlesk.)
Takže paní Richterová říká, že já mám být ve vězení a že jeho parta šejdířů (Obrací se k lavici s vládou a počítá.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, třináct šejdířů, to jsme my, podle paní, tady se s ní mám bavit, nebude pracovat pro obyčejné Čechy. A co jste vy pro ně udělali? Vy tady mluvíte o samoživitelkách? Já jsem dal samoživitelkám 45 milionů korun ze svého. (Potlesk.) Moje nadace završí miliardu korun rozdaných, moji miliardu, moje miliarda to mohla být a dal jsem to lidem.
Já nepotřebuju si brát 50 000 někde z Magistrátu jak váš šéf. Vy mluvíte o korupci? Vy jste korupčníci, my určitě ne. Jo. No. (Směje se.)
Tady píše paní Richterová, že jsem dotační podvodník. Andrej Babiš se jako správný estébák rozhodl pošlapat zvyklosti. Fakt? Já jsem vyhrál všechny ty soudy. Neexistuje moje jméno v žádném spisu. Třikrát soud rozhodl, že mě StB evidovala bez mého vědomí. Proč mě stále urážíte? A vy chcete s námi spolupracovat? Já si pamatuju, a nevím, kde je pan Benda, který se tady téměř narodil, ne? Byl tady 30 let.
Já si pamatuju, když byly interpelace na mě jako na premiéra, tak tady jeden Pirát něco řekl a bylo to fajn a já jsem řekl, jo, dobrý, přijďte na Úřad vlády. My Jsme měli normální vztahy. Co jste tady vy nastavili za vztahy teďka? Vy se chcete s námi bavit? Vy chcete prosazovat váš program a s kým to chcete prosazovat? Vy se vlamujete do - vy jste vlastně všechno okopírovali od nás. My jsme v únoru 2025 začali mluvit o bydlení a o duševním zdraví. Vy jste asi zapomněli na to, že my jsme měli Radu, které jsem předsedal, pro duševní zdraví.
A já bych se rád s vámi bavil. Ano, ale s těmi novými, s těmi nezkaženými, kteří sem přišli ne kvůli korytům, ne kvůli funkcím. Vyměňte si to vedení, vážené Pirátky, mladé a vzdělané, a potom se s vámi budeme bavit. Tyhle tři, co tady máte, ty vás jenom dovedou tam, že když se vás budou ptát vaši voliči v roce 2029 co jste splnili, tak vy jim budete říkat, no, my jsme nic nesplnili, protože my jsme jenom uráželi, protože jsme si zvolili vedení, které chce jenom koryta a tu korupci a my mladé a vzdělané, a mně se to líbilo, jak tady vystupovaly ty dámy. No, tak si to musíte rozmyslet, jak to chcete teda. Jo?
No, a nebudu tady číst ty další věci. Takže se vrátím k té vaší tabulce. No, proč je nízká porodnost? Jaké jste dali podmínky mladým rodinám, to bydlení, školkovné, daně, všechno jste jim vzali. Proč tady ukazujete ten rodičovský příspěvek a důchody jako podíl výdajů státního rozpočtu? Co tím chcete říct? Proč tady zase děláte nějaký generační rozdíl? To, že Stanjura nazval důchodce hospodářskou škodou, to ti vaši prarodiče fakt jsou hospodářská škoda? Oni tady nevybudovali tuto zemi, oni si nezaslouží nějaké důstojné důchody?
Ta reforma vaše, co to je za reformu? Jaká reforma? Ne, to je, že říkáte lidem, že budou pracovat déle za méně peněz a my jsme 19 dní ve funkci, teda v pracovní, a už jenom nás kritizujete, jako kdybychom tam byli čtyři roky. Ukažte nám plnění vašeho programového prohlášení vlády. Nikdy jste ho veřejně nevyhodnotili a byli jste u toho. Nehrajte si tady na opozici. Vy žádná opozice nejste. Když vám šlo o koryta a o prachy, tak jste tam byli. No, akorát že premiér byl neschopný, tak já bych toho Bartoše vyrazil po dnech, ne, že mu to trvalo rok nebo dva nebo tři.
Vždyť to, co jste předvedli, ty vaše výsledky, tady vykládáte o bytech? Já jsem hodinu 40 seděl s tou, jak se jmenuje ta organizace? No, tak tomu neuvěříte, co oni vymysleli. Představte si, že ten projekt nabízí, paní ministryně, peníze na 20 nebo 30 let? (Ministryně Mrázová odpovídá mimo mikrofon.) No, představte si, tak proto je o to takový zájem. Představte si, že vám někdo nabídne peníze na 30 let za jedno procento. A potom přijde Národní rozvojová banka.
A já se jich tam ptám - za kolik si půjčujete? No, za pět... A to je co? To je jako... Kdyby dali dotace. A nejenom to. Oni to totálně zničili, Stanjura jim na to nedal vůbec prachy. Na 5 miliard projektu tam chybí 2 miliardy. A teďka přijde v pondělí Národní rozvojová banka, která v životě neemitovala dluhopisy. Jo, ti na to koukají, že co mají dělat, protože to dělá všechno Pavelek na Ministerstvu financí. A chybí tam peníze. A oni se tím chlubí. 200 tisíc bytů.
Vážení spoluobčané, voliči Pirátů, no, to nemyslíte vážně. Vy jim věříte ještě po tom, co vás tolikrát podvedli a co tady předvádějí? Já nevím, proč jste nastavili takovéhle věci tady? A proč to ukazujete tady?
Vy jste byli ve vládě téměř tři roky, mohla jste být ministryně, ale lepší je tady to řídit, ne? A nemít odpovědnost.
Takže já vůbec nechápu tu drzost, že nás po 19 dnech tady vůbec interpelujete. Já to nechápu. Sama sebe máte interpelovat, sama sebe. A říct lidem, co jste pro ně udělala. No nic, jenom kecy, jenom sliby, nesplněné vaše programy. Nic jiného jste neudělali. (Potlesk z řad ANO.) A všude, kde jste byli, pražská doprava, stavební řízení, všechno jste zničili. Vy tady mluvíte o nějaké korupci? Tak si přečtěte ty vaše kauzy veškeré, to bych tady četl asi pět hodin, co všechno tam máte za sebou. Takže já nechápu vůbec, proč mě interpelujete.
My to samozřejmě máme v programu, my to plnit budeme, ale my nebudeme plnit váš program. To si plňte, s kým chcete. Měli jste šanci. A ještě možná máte, když se budete chovat slušně. A když nás nebudete urážet. Vy nás jenom urážíte. A buďte rádi vůbec, že na vás mluvím, jo, po tom, co jste řekli o mně. Měli jste se tady omluvit. Ten člověk tady, co vystupoval včera, jak mě urážel osobně. A přitom jsem ani nebyl na té toaletě. Nebyl. Tam jsem ukecával tu jednu Pirátku. Jsem jim vysvětloval, že jsou ve špatné partě. Zbavte se toho vedení. Přijďte ke mně. (Mává k Pirátům směrem k sobě.) Já vás naučím, jak běží život. Já vám to vysvětlím. (Smích poslanců ANO.) Máme i Mladé ANO, můžete vstoupit. (Smích a potlesk.) Co se smějete? (S úsměvem.)
Takže prosím vás, duševní zdraví. To budeme řešit, já budu předseda té rady.
Tady vystoupila paní Pastuchová včera. Já si to nemůžu dovolit říct, co říkáte vy. (S úsměvem v reakci na poznámku mimo mikrofon z řad ANO.) Ale ono se to jmenuje anektická... Anetická psychopatie. Já vám to potom vysvětlím. No, dobrý.
Takže prosím vás, já jako vůbec nechápu, co paní Richterová od nás chce. Já jen říkám, že my jsme tam 19 dní, vy už dopředu víte, jak my jsme jako nemožní a jak my se rozpadneme a bude to vydání, a my jsme vlastně ta koalice... Je tu Okamura? (Dívá se za sebe, předseda Okamura sedí na svém místě.) Tady je předseda.
Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? No, já vám to krásně vysvětlím potom. Proč to stále opakujete? A i ti vaši provládní komentátoři. A údajně, když nás nevydají, tak že ten Babiš se bude chovat jinak, oni všichni znají Babiše, všichni to vědí. Mně nabídl Zeman abolici na to účelové trestní stíhání. Třikrát jsem se nechal vydat. A to jsem si ještě myslel.... (Poslanec Benda mimo mikrofon: Nenechal.) Ano, pane Benda. (Poslanec Benda opakuje mimo mikrofon: Nenechal.) Třikrát jsem se nechal. Byl jsem vydán k stíhání. Byl jsem vydán k stíhání. (Poslanec Benda nakonec souhlasí.) To je jedno, byl jsem vydán. (Smích v sále.) No, tak to je jedno. Byl jsem vydán? Byl. Ale odmítl jsem abolici Zemana, ne? Je to tak? Je. Protože jsem si myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat. Proto.
Musím říct korektně, že jediný z mála, co tady vystupoval k věci, byl pan Pospíšil. On je to takový matador, byl na městě, byl v ODS, teďka nevím, kde je. Nebo v topce. Kde je teďka, v ODS nebo v topce? (Poslankyně Malá mimo mikrofon: V topce.) V topce. A ten tam nominoval toho kvazi zkorumpovaného nejvyššího státního zástupce, který mě nechal účelově stíhat. A to já vám rád vysvětlím tady, jak se to dělá, jak se likviduje politický konkurent. Tak to je. Co vykládají ti vaši komentátoři? Babiš se nebojí ničeho.
A naše vláda bude úspěšná. To mi věřte, že bude úspěšná. Protože my pracujeme.
Klidně mluvte. (Vedle poslance Bendy k sedící pirátské poslankyni. Poslanec Benda nechce mluvit.) Ne, paní pirátka něco chce říct. (Pirátská poslankyně nechce.) Ne, nechcete. Jo, dobře. No, já jen říkám, že jste ve špatné partě.
No, takže aby bylo jasno, já vám to rád všechno vysvětlím. Já jen konstatuju, že vůbec nechápu, proč mě paní Richterová interpeluje, když je to obžaloba té vlády, kde jste seděli. Ta čísla jsou hrozná. Já s vámi souhlasím.
A co jste udělali pro tu porodnost? Co jste udělali pro ty rodiče? No, neudělali jste nic.
Takže my určitě jsme hnutí, které myslí na lidi, myslí na rodiny, na všechny generace. A nevím, proč tady zase rozdělujete mladou generaci a důchodce. My máme program pro všechny. A zkuste, když tedy tady tolik vystupujete proti nám, tady předstoupit. A ne ty výmysly, co jsme dostali od vás, zkuste bod po bodu ukázat lidem, jak jste plnili programové prohlášení. Vy jste ho neplnili. Vy jste splnili jenom jediný bod, a to je Antibabiš. A to jste se museli spojit pět lidí.
A mimochodem, když vy mluvíte o tom chození dozadu, já jsem to vůbec nepochopil. Ale chci vám to vysvětlit. Kdyby nepřišel covid, tak jsme vás drtivě porazili, protože čísla koncem roku 2019, kde jsme snižovali zadlužení - a bylo to 29 procent, kdy jsme nejdřív v první vládě dali do pořádku veřejné finance... A vy tady něco vykládáte o veřejných financích, když jste nasekali tolik dluhů. A já jsem tady v projevu jasně řekl ta čísla, která jsou. A ta čísla se mají porovnávat. HDP, inflace, zadlužení, deficity. Ano, a tam ta vaše čísla jsou úplně katastrofální.
A kdyby nepřišel covid a kdybychom nenaslouchali těm odborníkům z Ministerstva zdravotnictví, kteří se ukázali jako neodborníci... A udělali jsme plno chyb, protože jsme jim věřili, že jsou to odborníci, protože jsme nešli švédskou cestou, protože jsme uvěřili Evropské unii o těch skvělých vakcínách, které nebyly až tak skvělé... Ano, nechali jsme se napálit. A proto jsme prohráli volby. Ne proto, že vy jste nás porazili, ne. Ten covid nás porazil. Ano, byla to chyba, ano, musíme se z toho poučit. Takže to jenom tak, abychom věděli.
Já jsem si myslel, že když jsem vystoupil a ve svém vystoupení jsem neřekl slovo Fialova vláda, neřekl jsem slovo Fiala vůbec, nemluvil jsem o kampeličce, nemluvil jsem o Dozimetru, nemluvil jsem o IKEMu, že ta odezva bude nějaká. No, není žádná. Vy zkrátka nás chcete jenom kritizovat, urážet a v podstatě útočit. A my vás nepotřebujeme. My chceme spolupracovat, ale pokud budete takhle fungovat s námi, tak my s vámi nebudeme spolupracovat. A vy neprosadíte vůbec nic. A to by mi bylo líto.
Proto znovu opakuji, že tam máte šikovné mladé Pirátky a já je rád pozvu na Úřad vlády, můžeme se bavit. Tam máme nový odbor duševního zdraví a všechno to, co jsme dělali, můžeme dělat společně. A vysvětlíme vám i to bydlení, máme tam x projektů.
Takže ještě jednou bych chtěl říct, paní Richterová, ta vaše interpelace má směřovat na vás a zní - proč neustále lžete svým voličům, proč jste se nestala ministryní práce a sociálních věcí, proč jste nezařídila to, co mi teďka říkáte, a proč jste to neprosadila ve vládě? Takže ta celá interpelace je zvrácená a nesmyslná.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.