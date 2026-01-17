Finanční správa: Také přiznání k dani z nemovitých věcí vyřídíte online

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se každoročně týká statisíců poplatníků. Poslední den lhůty pro jeho podání letos připadá na pondělí 2. února. Finanční správa doporučuje využít portál MOJE daně, který umožňuje automatické předvyplnění formuláře.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí není nutné podávat pravidelně každý rok. Podává se v případech, kdy někdo během uplynulého roku nemovitou věc nabyl, prodal, daroval nebo se změnilo vlastnictví z jiného důvodu, případně na své nemovitosti provedl změny, které ovlivňují výši daně. Poplatníkům, u kterých nic takového nenastalo, stanoví daň správce daně automaticky na základě údajů z předchozích let.
„Díky portálu MOJE daně mohou poplatníci vyřídit daňové přiznání online z domova. Automatické předvyplnění údajů z katastru nemovitostí a z evidencí správce daně významně šetří čas a usnadňuje celý proces. Doporučujeme možnost předvyplnění využít, tato služba byla loni v soutěži Úřednický čin roku 2024 oceněna v kategorii Digitální transformace“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Jednodušší správa daně online
Portál MOJE daně (ZDE) umožňuje požádat o předvyplnění daňového přiznání údaji z katastru nemovitostí a z evidencí správce daně. Po zkontrolování a případném doplnění předvyplněných údajů je možné daňové přiznání prostřednictvím portálu rovnou podat. Vedle úspory času pomáhá portál MOJE daně minimalizovat riziko chyb.
Předvyplnění daňového přiznání probíhá následovně:
- uživatel po přihlášení do portálu MOJE daně – Daňové informační schránky DIS+ požádá o předvyplnění daňového přiznání,
- systém tento požadavek zpravidla do 20 minut zpracuje,
- uživatel následně načte předvyplněné údaje do průvodce, kde může údaje upravovat či doplňovat,
- pokud uživateli průvodce nevyhovuje, může se kdykoliv přepnout zpět do klasické podoby formuláře a zde daňové přiznání dokončit.
- Podrobný návod je k dispozici na stránkách ePodpory ZDE.
V loňském roce bylo do konce ledna podáno více než 300 tisíc daňových přiznání, z toho okolo 35 % bylo podáno online. Automatické předvyplnění daňového přiznání využívá stále více poplatníků.
Významný příjem pro obce
Celkový výběr daně z nemovitých věcí v loňském roce přesáhl 23 miliard korun z více než 4,2 milionu daňových přiznání. Tento příjem je důležitým zdrojem financování obcí a slouží k zajištění veřejných služeb i rozvoji místní infrastruktury.
V průběhu dubna a května rozešle finanční správa milionům poplatníků informace o výši jejich daňové povinnosti na rok 2026, a to včetně QR kódu pro snadné zaplacení.
