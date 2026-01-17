Senátor Hraba: Technologie ano. Posun ano. Ale bez nucení

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k právu lidí rozhodovat se sami za sebe

Senátor Hraba: Technologie ano. Posun ano. Ale bez nucení
Jsem podporovatelem hotovosti. Chci ji v Ústavě. Zároveň platím kartou, nevadí mi samoobslužné pokladny.

Zkrátka nemám problém s něčím novým, problém mám s nucením. S tím, když někdo shora rozhodne, že „takhle je to správně“ a ostatní možnosti začne vytlačovat, znevýhodňovat nebo rovnou zakazovat. A vlastně podobně to mám i s elektroauty.

Konzervativní postoj pro mě neznamená automatický odpor k novému. Není obrácenou stranou téže progresivistické mince, když oni naopak chtějí odmítat vše, co je „staré“. Svět prostě není černobílý.

Konzervativní postoj je pro mě především obrana svobody volby. Práva lidí rozhodovat se sami za sebe – jak platí, jak žijí, jaké technologie používají a které ne.

Svobodná společnost stojí na tom, že různé cesty mohou existovat vedle sebe. Ne na tom, že stát nebo aktivisté jednu prohlásí za jedinou správnou a ostatní postupně zadusí.

Technologie ano. Posun ano. Bez nucení.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
