Šlapanice mohou začít se sanací zamořeného areálu, dostanou dotaci od MŽP

Město tak může začít s likvidací silně zamořeného průmyslového areálu ICEC, který léta ohrožuje životní prostředí a zdraví obyvatel.

„Ministerstvo životního prostředí začalo jednat se Šlapanicemi zhruba před rokem a díky společným konzultacím se podařilo najít způsob, jak zařadit projekt do podpory z evropských fondů. Poté mohla být zahájena příprava všeho potřebného, od analýzy rizik, přes odkup areálu až po podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Letitý problém se tak konečně podaří vyřešit,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Pro naši obec je to úžasná zpráva a obrovské zadostiučinění, protože po několika letech zamořený areál konečně přestane ohrožovat zdraví obyvatel i životní prostředí. Prakticky okamžitě bude vytvořen projekční tým, tak aby se se sanačními pracemi mohlo začít co nejdříve,“ říká starostka obce Šlapanice Michaela Trněná.

Ke kontaminaci spodních vod a půdy na území areálu bývalé společnosti ICEC Šlapanice docházelo zejména od 30. do 70. let minulého století, kdy zde probíhala výroba lepenek a podlahových krytin z kamenouhelného dehtu a ropy. Rozšíření kontaminace bylo způsobeno jednak přirozeným prouděním podzemních vod, podzemními inženýrskými sítěmi a původní soustavou rybníků a nádrží, do nichž byly vypouštěny fenolové vody z výroby. Od té doby obyvatele ohrožují fenoly a další ropné látky, které se šíří do okolí a ohrožují půdu i spodní vody.

Areál se podařilo částečně sanovat již v roce 2003, kdy ministerstvo na sanaci škod poslalo 85 milionů korun. Až současnému zastupitelstvu se ale podařilo v loňském roce areál odkoupit a zahájit přípravu druhé etapy sanace, která zátěž definitivně odstraní. „Nápravná opatření budou zahrnovat demolici stavebních konstrukcí, výstavbu a zprovoznění drénů na okrajích areálu, odtěžení kontaminovaných zemin a podzemních konstrukcí a sanaci podzemní vody formou sanačního čerpání,“ popisuje ministr Richard Brabec.

Společně s projektem Šlapanic byla schválena dotace i dalším sedmi projektům na odstranění ekologických zátěží. Celkem půjde na jejich sanaci 944 milionů korun. Vyčištění lokalit zamořených jedovatými látkami se tak dočká například i město Nový Bydžov nebo několik podniků v Libereckém kraji. Výběrová komise OPŽP na svém posledním jednání ale neschvalovala jen projekty zaměřené na odstranění ekologických zátěží. Dotaci 218 milionů korun si mezi sebou rozdělí dalších 61 projektů z různých oblastí. Finanční prostředky poputují obcím na protipovodňová opatření, hospodaření se srážkovou vodou nebo na zlepšení městské zeleně.

Seznam schválených projektů zde.

Psali jsme: Ministerstvo životního prostředí jezdí elektromobilem od ČEZ Dotace z programu Nová zelená úsporám šetří náklady domácností na energie Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka otevírá brány veřejnosti Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva