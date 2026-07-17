Okamura (SPD): Proti totalitě z Bruselu se musíme bránit

17.07.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na plán automatického hlídání a omezování rychlosti automobilů

Okamura (SPD): Proti totalitě z Bruselu se musíme bránit
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Evropská unie přišla s další totalitní šíleností. Chce vám na dálku automaticky pomocí asistenčního systému snížit v autě rychlost, pokud překročíte tu povolenou. Je to další výmysl z dílny totalitního bruselského Velkého bratra, který chce každého člověka kontrolovat, sledovat a ovládat.

Evropská komise brzy plánuje, že povinný asistenční systém v autě bude nejen hlasitě upozorňovat, ale má mít možnost zasahovat také do řízení a brzdit auto. Problémem, je že systém bude mít potíže se čtením dočasného značení. A co když povezete ženu do porodnice či do nemocnice? Co když vás budou nedejbože stíhat zločinci? Co když se potřebujete dostat z nebezpečné situace a systém vás automaticky zbrzdí?

Proč rovnou bruselský Velký bratr nezavede kamery do bytů, aby skenoval, zda v domácnostech nedochází k domácímu násilí? Nesouhlasíme s tím. Musíme se bránit proti totalitě z Bruselu!

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Podle uniklého návrhu, který se objevuje napříč evropskými médii od britského deníku The Telegraph až po polský magazín Auto Swiat, připravuje od roku 2030 další zpřísnění. A tentokrát už se nespokojí jen s výstražným (a často velmi otravným) pípáním.

Hlídání rychlostních limitů by totiž mělo dostat nadstavbu: satelitním určením pozice auta v součinnosti se senzory přímo ve voze by totiž mělo auto samo určit, jestli řidič nepřekračuje povolenou rychlost. A pokud ano, snížit mu výkon tak, aby ubral na povolené maximum. Systémy by tak přímo zasahovaly do řízení auta. O věci informovalo Aktuálně.

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Velké nadšení nicméně nápad Evropské komise nevyvolal. „Je to absurdní. Má to spíše potenciál nehody způsobovat, ne jim zabraňovat. Lidé se pořád nebudou dívat kolem sebe a dávat pozor, nehody se tak budou stávat dál,“ obává se třeba Brian Gregory z Aliance britských řidičů. Další experti se obávají i vyšší zranitelnosti aut vůči útokům počítačových hackerů.

Překážkou může být i použitá technologie. Současné systémy využívají kombinaci čtení dopravních značek, mapových podkladů a GPS dat. Pokud by budoucí řešení vycházelo ze stejné technologie, mohlo by se potýkat se stejnými problémy.

Není například výjimkou, že systém správně rozpozná snížení rychlosti před křižovatkou, ale už nezaznamená, že po jejím projetí omezení končí. A tak nadále řidiče hlasitě upozorňuje, že překračuje rychlost, aniž by tak skutečně činil.

Spousta řidičů se jistě setkala i s tím, že třeba na Pražském okruhu mnoho aut často ukazuje nesmyslné hodnoty, stejně tak si systém neumí poradit s dočasnými úpravami rychlosti třeba kvůli pracovním úpravám. Mimochodem současná pravidla stanovují, že systém hlídání rychlosti musí fungovat správně alespoň na 90 procentech trasy, na níž je systém před schválením zkoušen.

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EU , Okamura , rychlost , technologie , SPD , automobily

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