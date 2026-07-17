„Prasárna na druhou.“ Kalousek vytočen zásluhou Mečiara

V rozhovoru pro slovenskou agenturu SITA se Vladimír Mečiar vrátil k událostem z roku 1990. Popsal schůzku s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, která podle něj obsahovala nečekanou nabídku.
„V roce 1990 mě tehdejší prezident Václav Havel pozval na jednání, kde mi navrhl funkci předsedy federální vlády, pokud odstavím ministra financí pana Klause. A protože toto byla podmínka, poděkoval jsem mu a odmítl jsem, že bych šel do nějakého boje,“ uvedl v rozhovoru Mečiar, který později společně s Václavem Klausem vedl klíčová jednání o rozdělení Československa.
Podle bývalého slovenského premiéra nechtěl vstupovat do mocenského střetu mezi Havlem a Klausem, a proto nabídku odmítl.
Klaus: To jsem tehdy vůbec nevěděl
Vedle Mečiara seděl během rozhovoru také Václav Klaus. Ten přiznal, že o tak konkrétní nabídce nikdy neslyšel.
„Někde jsem to zaslechl, ale tehdy jsem to nevěděl. Prezident Havel se všemi způsoby snažil, abych ve vládě nebyl, ale že byla takováto konkrétní nabídka, jsem tehdy opravdu nevěděl,“ reagoval Klaus.
Připustil zároveň, že už v té době vnímal snahu Václava Havla oslabit jeho politický vliv.
Oba někdejší premiéři v rozhovoru pro agenturu SITA hodnotili také rozdělení Československa. Shodli se, že tehdejší jednání byla pragmatická a vedla k pokojné dohodě, která nemá v Evropě obdoby. Mečiar připomněl, že rozdělení státu proběhlo bez násilí a obě strany se dokázaly dohodnout i na rozdělení majetku. Klaus dodal, že tehdejší rozhodování nebylo ovlivňováno zahraničními mocnostmi, a Češi se Slováky tak o své budoucnosti rozhodovali sami.
Havel ponúkol Mečiarovi funkciu federálneho premiéra, ak odstaví Václava Klausa, ktorý bol z toho veľmi prekvapený. Exkluzívny rozhovor s Vladimírom Mečiarom a Václavom Klausom. #SITA #politika #rozhovor #Mečiar #Klaus #Havel #video— Sita.sk (@webnovinysk) July 15, 2026
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Zdroj: SITA pic.twitter.com/1kXo70whEf
Mečiarovo tvrzení nezůstalo
v Česku bez odezvy. Ostře se proti němu ohradil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který kritizoval především zveřejnění údajného soukromého rozhovoru s Václavem Havlem po jeho smrti.
„Tohle je jedna z největších profesních prasáren, které si umím představit. Žádný politik, dbalý své cti, nezveřejní citlivé rozhovory mezi čtyřma očima. Když se přitom odvolává na zesnulého, který nemůže reagovat, je to prasárna na druhou,“ napsal Kalousek na síti X.
Tohle je jedna z největších profesních prasáren, které si umím představit. Žádný politik, dbalý své cti, nezveřejní citlivé rozhovory mezi čtyřma očima. Když se přitom odvolává na zesnulého, který nemůže reagovat, je to prasárna na druhou. https://t.co/2RKF5oIHn6— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) July 17, 2026
Pod Kalouskovým příspěvkem se následně rozproudila diskuse. Jeden z uživatelů se ho ptal, zda svým vyjádřením vlastně potvrzuje, že se popisovaný rozhovor skutečně odehrál, a zda je Mečiarovo tvrzení vůbec pravdivé.
Kalousek v odpovědi zdůraznil, že pravdivost celé historky právě není možné s jistotou ověřit. Podle něj je proto Mečiarův postup o to podlejší.
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