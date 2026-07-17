Požár statku rozjel spekulace. Investor měl se špejcharem jiné plány

17.07.2026 14:32 | Rozhovor
autor: Karel Výborný

V místní facebookové skupině se krátce po rozsáhlém požáru historického špejcharu v pražských Cholupicích objevily dohady, zda stavba nevzplála úmyslně. Příčina požáru ale dosud nebyla určena. Dlouhodobě připravované plány společnosti DSS navíc ukazují, že investor chtěl budovu zachovat, opravit a využít v budoucím areálu. Požárem mu podle prvních odhadů vznikla škoda v řádu desítek milionů korun.

Požár statku rozjel spekulace. Investor měl se špejcharem jiné plány
Foto: Youtube Týdeník Policie
Popisek: Hasiči u požáru v Českém Švýcarsku

Historický špejchar v areálu bývalého zemědělského statku v Cholupicích zachvátil požár ve středu 15. července. Budova byla při příjezdu hasičů zasažena plameny v plném rozsahu. Na místě zasahovaly desítky kusů techniky, hasiči využili osm vodních proudů, výškovou techniku, dron i dálkovou dopravu vody. Při mimořádné události nebyl nikdo zraněn.

Spekulace se objevily téměř okamžitě

Protože společnost DSS připravuje v areálu vybudování výrobního a výzkumného komplexu zaměřeného na přesnou strojírenskou výrobu komponentů ručních palných zbraní, začali někteří lidé požár spojovat právě s budoucí proměnou statku.

V diskusi pod příspěvkem v místní facebookové skupině se objevily narážky na možné úmyslné zapálení i úvahy, komu by mohl zánik historické budovy prospět. Pro podobná tvrzení ale v tuto chvíli nejsou zveřejněny žádné důkazy.

Společnost DSS odmítá spekulace komentovat.

„Od prvních okamžiků plně spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem i Policií České republiky a poskytujeme vyšetřovatelům veškerou potřebnou součinnost. Příčinu požáru musí objektivně objasnit příslušné orgány. Do ukončení vyšetřování považujeme jakékoli závěry za předčasné,“ sdělila pro PL společnost.

Projekt připravovaný společností DSS vyvolával nesouhlas části místních obyvatel i vedení Prahy 12 již před požárem. Odpůrci upozorňovali především na charakter výroby, dopravu, hluk a bezpečnost. Investor naopak uváděl, že má jít o přesnou malosériovou strojírenskou výrobu  bez významného zatížení okolí.

Špejchar neměl zmizet

Dlouhodobě připravované podklady vyvracejí představu, že historický špejchar investorovi překážel nebo musel ustoupit nové výstavbě.

Ve veřejně představených plánech DSS se se zachováním budovy počítalo. Špejchar měl být opraven, citlivě adaptován a v budoucnu využíván mimo jiné jako administrativní část nového areálu. O tomto plánovaném využití se veřejně psalo už v roce 2025, tedy dlouho před požárem.

Investor také nechal zpracovat zprávy o historii objektu a odborné průzkumy jeho technického stavu. Posuzováno bylo stáří i kondice původních dřevěných konstrukcí. Přípravě budoucí obnovy špejcharu podle společnosti věnovali projektanti, historici a další odborníci tisíce hodin práce.

„Historický špejchar jsme od počátku považovali za cennou součást areálu a počítali jsme s jeho zachováním a citlivou adaptací,“ uvedla společnost DSS.

Firma plánovala zveřejnění vizualizací

Společnost k budoucí podobě statku chystala pozitivní informační kampaň, ta měla paradoxně odstartovat 16. července, tedy den po požáru.

Web, jeho texty i architektonické vizualizace vznikly podle společnosti ještě před požárem. Také z nich je patrné, že špejchar měl zůstat zachován jako jedna z určujících historických staveb nově upraveného statku.

Tato dokumentace samozřejmě nemůže odpovědět na otázku, zda požár vznikl nešťastnou náhodou, technickou závadou nebo byl založen úmyslně. Vyvrací ale jeden z motivů objevujících se v internetových diskusích: tvrzení, že investor potřeboval špejchar odstranit, aby mohl svůj projekt uskutečnit.

Podle připravované dokumentace tomu bylo právě naopak. DSS měla s rekonstrukcí budovy spojené další náklady, její nové využití bylo součástí projektu a zachovaný špejchar se objevoval i na vizualizacích budoucího areálu.

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požár , Praha 12 , DSS , Cholupice

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