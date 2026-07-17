Vězeňská služba: Odsouzení pomáhají odstranit následky supercely

17.07.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Silný vítr a kroupy mají za následek zničenou úrodu zemědělců a další škody, kter pomáhá odklízet deset odsouzených z Věznice Břeclav.

Vězeňská služba: Odsouzení pomáhají odstranit následky supercely
Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Supercela nejvíce zasáhla Břeclavsko, je tedy potřeba odklízet způsobené škody, kterých je mnoho. Velitel Městské police Břeclav Stanislav Hrdlička kontaktoval vedení věznice s žádostí o pomoc.

Ve čtvrtek ráno bylo vysláno deset odsouzených z objektu Poštorná do Moravské Nové Vsi, kde pod dohledem pedagogů volného času vytvořili dvě skupiny, jedna odklízela škody v oblasti vlakového nádraží, druhá skupina pracovala na náměstí.

Pomoc ze strany věznice bude poskytována i v dalších dnech.

Psali jsme:

Vězeňská služba: Výcvik v polygonu hasičů
Vězeňská služba: Když jde o vteřiny
Vězeňská služba: Soutěž příslušníků eskortních skupin na Mírově
Vězeňská služba: Návštěva hejtmana Netolického ve Věznici Pardubice

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Břeclav , kraj Jihomoravský , počasí , škody , vězeňská služba , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Můžete to rozvést?

,,STAN prostřednictvím své dceřinné společnosti tuneluje miliony z našich daní, když si pronajímá kancelář od státu a následně si nechá ten samý nájem proplatit třikrát od kanceláře Poslanecké sněmovny.“ Já moc nechápu o co jde? Jak nechá proplatit 3 krát? A jestli jde o nějaký tunel, o kterém víte,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nevyřešená minulost často vstupuje i do nových vztahůNevyřešená minulost často vstupuje i do nových vztahů Vejce jako preventivní medicína. 21. stoletíVejce jako preventivní medicína. 21. století

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vězeňská služba: Odsouzení pomáhají odstranit následky supercely

16:08 Vězeňská služba: Odsouzení pomáhají odstranit následky supercely

Silný vítr a kroupy mají za následek zničenou úrodu zemědělců a další škody, kter pomáhá odklízet de…