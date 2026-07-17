Rajchl (PRO): Výjimečně musím s vrchním rozvědčíkem souhlasit

17.07.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ohrožení demokracie v České republice

Rajchl (PRO): Výjimečně musím s vrchním rozvědčíkem souhlasit
Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Naše země skutečně zažívá ohrožení demokratických principů. A to ze strany politických neziskovek, zkorumpovaných médií a právě lidí, jako je Petr Pavel. V říjnu minulého roku se konaly parlamentní volby.

Občané jasně rozhodli, kterým směrem chtějí jít. A během pár měsíců se dal celý výše popsaný deep state dohromady, aby jim v realizaci jejich předvolebních závazků zabránil. Neštítí se přitom vůbec ničeho.

Pokud chceme zabránit tomu, aby nám demokracie protekla mezi prsty a o naší zemi se nerozhodovalo u volebních uren, nýbrž v kancelářích sponzorů Petra Pavla, Člověka v tísni či Milionu chvilek pro demokracii, tak musíme jednat my, nikoliv soudruh na Hradě.

Je třeba nekompromisně prosadit zákon FARA, změnit způsob financování veřejnoprávních médií, odmítnout bruselské šrouby, jež se snaží Frau von der Leyen stále více utahovat, a v lednu 2028 si zvolit prezidenta, jenž se bude řídit Ústavou, a nikoliv pokyny svých loutkovodičú.

Nebude to jednoduché, ale nesmíme uhnout. Ani o centimetr.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

demokracie , Rajchl , PRO

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Dobrý den, tvrdíte, jak máte řešení na problémy lidí. Proč jste to nedokázali předvést za vaší vlády? Proč jste podle vás teda volby prohráli?

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ohrožení demokracie v České republice