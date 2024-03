Správa jeskyní ČR: Tajemné podzemí vydá poklady na Velký pátek, čtrnáct jeskyní zahájí sezónu s předstihem

reklama

„Bylo by škoda, když letos velikonoční svátky a prázdniny připadly už na březen, připravit turisty o možnost podívat se v rámci prvních jarních dní i do některé ze zpřístupněných jeskyní,“ říká ředitel Správy jeskyní ČR Lubomír Přibyl.

V Koněpruských jeskyních u Berouna v Českém krasu od Velkého pátku uvítá kromě krápníkového podzemí první návštěvníky i letošní největší novinka – Dům přírody Českého krasu. Nahradil původní provozní budovu a nabídne programy pro školy i veřejnost, interaktivní expozici o přírodě a historii chráněné krajinné oblasti a multifukční sál pro výstavy i projekce. V Mladečských jeskyních až do konce dubna sbírají návrhy na jméno či přezdívku pravěké kromaňonské dívky, jejíž pravděpodobnou tvář před časem vědci zrekonstruovali.

Kromě tradičních prohlídek po pevných chodnících s elektrickým osvětlením jsou i letos zájemci zváni na zážitkové prohlídkové trasy v Moravském krasu. První z nich s názvem Po stopách Nagela (ZDE) ve Sloupsko-šošůvských jeskyních zahrnuje i dvanáctimetrový svislý žebřík, desetimetrovou ferratu po stěně jeskyně v místech, která podemlela voda, několik „plazivek“ nízkými průrvami i kus chůze podzemním tokem.

Zážitková trasa Za tajemstvím jeskyně (ZDE) je také ve Výpustku u Křtin, kde s přilbami, čelovými světly a v podřepu zájemci uvidí dříve nepřístupnou Nízkou chodbu. Ta s devadesáti centimetry výšky dělá čest svému jménu, ale za chůzi „po čtyřech“ odmění návštěvníky pohledem na spoustu tenkých krápníkových brček. Podívají se i do prostoru mezi vestavěným armádním velitelstvím a přírodní stěnou jeskyně, kde nechybí takzvané jeskynní perly.

Také letos je v plánu mnoho kulturních událostí v krasovém podzemí. Například v sobotu 20. dubna 2024 v Jeskyni Na Špičáku vystoupí ženský pěvecký sbor Radost a v Koněpruských jeskyních bude prohlídka z poezií Mater Speciosa. V pondělí 22. dubna v Mladečských jeskyních zahraje Felix Slováček jr. V červnu od 5. do 9. budou jeskyně Moravského krasu hostit další ročník hudebního festivalu Čarovné tóny Macochy (ZDE). Dómy Zbrašovských jeskyní o letních prázdninách opět oživí umělecké výtvarné instalace. V jednání jsou i další kulturní programy v jeskyních. Rozhlehlé podzemí Výpustku si lze pronajmout také pro společenské či firemní akce.

Za loňský rok 2023 si našlo cestu do 14 tuzemských jeskyní 714 424 lidí, zatímco předchozí rok to bylo 681 877 a v covidových letech jen 528 551 a 475 775 návštěvníků. Nejvíce návštěvníků tradičně zamířilo do Punkevních jeskyní – a to 210 347, o 21 367 více než v předchozím roce. Druhými nejnavštěvovanějšími byly Koněpruské jeskyně se 77 696 příchozími (v roce 2021 to bylo 77 311). Na bronzovém stupni byly Bozkovské dolomitové jeskyně s 58 741 obdivovateli největšího podzemního jezera Čech (o rok dříve 55 428). Do nejteplejších jeskyní v Česku, Zbrašovských aragonitových, se přišlo ohřát 44 951 turistů (ve 2022 to bylo 47 286). Mezi „čtyřicetitisícníky“ byly ještě páté jesenické mramorové Jeskyně Na Pomezí s 42 558 (2022: 44 036) a Javoříčské jeskyně s 41 385 (2022: 39768) návštěvníky.

S nabídkami a otevíracími dobami zpřístupněných jeskyní v České republice se lze podrobněji seznámit na webu ZDE i na Faceboku ZDE, svou prezentaci na sociální síti Facebook má i každá z jeskyní.

