Orbán udeřil: EU se koupe v korupci, Ukrajina se koupe v korupci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí 8. prosince chystá na schůzku s britským premiérem Keirem Starmerem v Londýně. Ukrajinský prezident však zdůraznil, že než pojede do Londýna, musí ještě mluvit s ukrajinskou delegací v USA. Na slova Volodymyra Zelenského upozornil server Kyiv Independent.
Server France24 připomněl, že bývalá šéfka zahraniční politiky EU Federica Mogheriniová byla ve středu formálně obviněna z „podvodu při zadávání veřejných zakázek a korupce“.
Do debaty se vložil i maďarský premiér Viktor Orbán, který nešetřil ani Ukrajince, ani EU.
„Evropská unie je plná korupce,“ vypálil Viktor Orbán zostra. A hned připomínal, že Mogheriniová hrála před pár lety v EU zcela zásadní roli. „V současnosti se Evropská unie přímo koupe v korupci,“ nešetřil ostrými slovy Orbán. „A nyní tento Brusel, přímo se topící v korupci, má říkat něco chytrého o korupci na Ukrajině,“ kroutil hlavou maďarský premiér. „Samozřejmě to není možné, protože to, co se děje na Ukrajině, se děje i v Bruselu,“ dodal jedním dechem.
???? The EU is drowning in corruption. Commissioners face serious charges, the Commission and the Parliament are engulfed in scandal, yet Brussels still claims the moral high ground. Corruption in Ukraine should be called out by the EU, but once again it's the same old story:… pic.twitter.com/m9PwkrqzwX— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 5, 2025
Vedle Starmera se Zelenskyj setká také s francouzským a německým vůdcem, informoval deník Independent. V Londýně budou lídři diskutovat o probíhajících rozhovorech mezi USA, Ukrajinou a Ruskem.
Otázkou zůstává, zda Britové mohou Ukrajincům pomoct natolik účinně, aby dokázali zbrzdit ruský postup. Informace z otevřených zdrojů mimo jiné naznačují, že Rusové znovu dobili vesnici Danylivka v Pokrovském regionu. Informaci přinesl analytik prezentující informace z bojiště na sociální síti X na účtu AMK Mapping.
Russian forces have recaptured the village of Danylivka, Pokrovs'ke direction, Dnipropetrovsk Oblast.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) December 6, 2025
Pre-war population: ~355.
Total land area: ~0.97 km².
The second battle for Danylivka lasted approximately 10 days. pic.twitter.com/PllKOH7AaR
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
