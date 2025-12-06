Orbán udeřil: EU se koupe v korupci, Ukrajina se koupe v korupci

Na Ukrajince se dál valí problémy. Na frontě prohrávají, americký prezident Donald Trump se vůči Ukrajině staví značně nekompromisně, k tomu vláda v Kyjevě stále řeší velký korupční skandál a s dalším korupčním skandálem se potýká i Evropská unie, která sice Ukrajinu podporuje nejen slovně, ale zdá se, že teď má kvůli aféře Frederici Mogheriniové dost práce sama se sebou. A teď se do toho ještě vložil maďarský premiér Viktor Orbán. Tvrdě a bez okolků.

Orbán udeřil: EU se koupe v korupci, Ukrajina se koupe v korupci
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru, který byl ve středu zveřejněn na YouTube kanálu Patrióta

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí 8. prosince chystá na schůzku s britským premiérem Keirem Starmerem v Londýně. Ukrajinský prezident však zdůraznil, že než pojede do Londýna, musí ještě mluvit s ukrajinskou delegací v USA. Na slova Volodymyra Zelenského upozornil server Kyiv Independent.

Do Velké Británie možná míří i kvůli tomu, že na jedné straně čelí velkému tlaku ze strany Washingtonu a na druhé straně vidí Evropskou unii, která mu sice neustále vyjadřuje podporu a slibuje pomoc, ale která se teď potýká s velkou aférou bývalé šéfky zahraniční politiky EU Mogheriniové.

Server France24 připomněl, že bývalá šéfka zahraniční politiky EU Federica Mogheriniová byla ve středu formálně obviněna z „podvodu při zadávání veřejných zakázek a korupce“.

Do debaty se vložil i maďarský premiér Viktor Orbán, který nešetřil ani Ukrajince, ani EU.

„Evropská unie je plná korupce,“ vypálil Viktor Orbán zostra. A hned připomínal, že Mogheriniová hrála před pár lety v EU zcela zásadní roli. „V současnosti se Evropská unie přímo koupe v korupci,“ nešetřil ostrými slovy Orbán. „A nyní tento Brusel, přímo se topící v korupci, má říkat něco chytrého o korupci na Ukrajině,“ kroutil hlavou maďarský premiér. „Samozřejmě to není možné, protože to, co se děje na Ukrajině, se děje i v Bruselu,“ dodal jedním dechem.

 

 

Londýn stojí mimo EU a tamní vláda navíc má slušné kontakty s administrativou Donalda Trumpa.

Vedle Starmera se Zelenskyj setká také s francouzským a německým vůdcem, informoval deník Independent. V Londýně budou lídři diskutovat o probíhajících rozhovorech mezi USA, Ukrajinou a Ruskem.

Otázkou zůstává, zda Britové mohou Ukrajincům pomoct natolik účinně, aby dokázali zbrzdit ruský postup. Informace z otevřených zdrojů mimo jiné naznačují, že Rusové znovu dobili vesnici Danylivka v Pokrovském regionu. Informaci přinesl analytik prezentující informace z bojiště na sociální síti X na účtu AMK Mapping.

 

 

autor: Miloš Polák

