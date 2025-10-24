Správa jeskyní: Strašidelný rej se strhne v podzemí Koněprus, Kateřinské, Javoříčka i Mladče

24.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

Ve čtyřech zpřístupněných jeskyních se strhne strašidelný rej u příležitosti původně keltského lidového svátku Halloweenu.

Foto: caves.cz
Popisek: Správa jeskyní ČR - logo

O víkendu 25. a 26. října bude Kateřinská jeskyně v Moravském krasu pořádat celodenní akci Za tajemstvím jeskyních stínů. „Kostýmovaná prohlídka v největší zpřístupněné podzemní prostoře u nás bude zaměřená pro rodiny s dětmi,“ zve vedoucí Kateřinské jeskyně Roman Plíšek. Vstupenky na jednotlivé časy lze koupit předem na internetové adrese ZDE, v případě že zbudou, tak i před akcí v místě.

Druhý ročník Halloweenu v Mladečských jeskyních u Litovle je naplánován na víkend 25. a 26. října a také na státní svátek úterý 28. října. „Krasové podzemí pod kopcem Třesín se promění v tajemnou podzemní stezku plnou strašidel a hádanek. Děti se vydají po stopách rytíře Bočka a jeho ukrytého pokladu. Čeká je cesta tmou jen při světle svíček a vlastních baterek, bez vlastní baterky není vstup možný. Na závěr nebude chybět malá odměna,“ popisuje vedoucí Mladečských jeskyní Ondřej Vlček.

Speciální třičtvrtěhodinové prohlídky se uskuteční v časech 10:00, 11:30, 13:00 a 14:30, doporučený věk dětí je 3 až 12 let. Předprodej online vstupenek je na webu ZDE.

Na státní svátek 28. října se dětská kouzelná prohlídka Cesta prokletím uskuteční také v Javoříčských jeskyních na Olomoucku. „Na děti od 4 do 8 let čeká nezapomenutelné dobrodružství – během prohlídky budou za doprovodu kostýmovaných průvodců plnit v tajemných chodbách jeskyně různé úkoly a zároveň se dozvědí napínavou pověst inspirovanou legendou o Zkamenělém zámku,“ shrnuje vedoucí Javoříčských jeskyní Karel Müller.

Kapacita je omezená, za účelem zachování atraktivity prohlídky. Proto s každým dítětem může na prohlídku pouze jeden dospělý jako doprovod, aby se nestalo, že bude dospělých na prohlídce víc než dětí.

V pátek 31. října od 13:30 do 16:30 a v sobotu 1. listopadu 2025 již od 10:00 ovládne Halloween Koněpruské jeskyně na Berounsku. „V podzemí na Zlatém koni v Českém krasu ožijí tajemné bytosti a dají vědět, že se blíží oslava Halloweenu a Dušiček,“ naznačuje vedoucí Koněpruských jeskyní Michaela Nedvědová. Netradiční prohlídka jeskyní zájemce během cca 45 minut zavede do říše pohádek, legend a mystických příběhů. Seznámí s tajemnými postavami, které jsou spjaté nejen s Koněpruskými jeskyněmi. Není vhodná pro děti do tří let, rodiče by měly zvážit, jak moc se jejich dítě bojí.

Předprodej vstupenek předem je na webu ZDE.

Pro informace o aktuálním dění v tuzemských jeskyních je dobré sledovat web Správy jeskyní ČR (ZDE) i sociální sítě Facebook (ZDE) a Instagram (ZDE). Svůj oficiální facebook má i každá z jeskyní.

