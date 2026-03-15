350 tisíc bojeschopných Ukrajinců. Už i Němci jim chtějí sebrat dávky

15.03.2026 8:50 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

V Německu je přes 350 tisíc bojeschopných Ukrajinců. Vyplývá to z dat spolkových úřadů, jak upozornil deník Welt. Politici CDU/CSU a AfD i z toho důvodu mluví o možném omezení sociálních dávek pro uprchlíky.

Foto: Archiv
Popisek: vojáci

„Mladí muži z Ukrajiny schopní bránit vlast nepatří do německého systému sociálních dávek,“ řekl mluvčí frakce CDU/CSU pro vnitřní politiku v Bundestagu Alexander Throm (CDU) deníku Welt am Sonntag.

Podle údajů Centrálního registru cizinců (AZR), které poskytl Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF), bylo k 9. březnu 2026 v Německu evidováno 1 340 362 osob, které do země přišly kvůli probíhající vállce na Ukrajině. Ve věku 18–63 let mezi nimi bylo 349 520 mužů a 500 393 žen.

Jen za poslední rok do Německa přitom přišlo dalších 50 tisíc bojeschopných Ukrajinců. Počet žen ve stejném věkovém rozmezí se mezitím zvýšil jen o necelých 24 tisíc.

Jenom v únoru 2026 evidoval německý registrační systém 8783 nových ukrajinských žadatelů o ochranu, z toho 4392 mužů.

Politici CDU/CSU i AfD proto požadují přísnější pravidla pro sociální dávky a spravedlivější rozdělení ukrajinských uprchlíků v rámci Evropy.

Pochopení pro uprchlické vlny naopak vyjádřila levicová strana Die Linke. „Odhady hovoří o statisících zabitých vojáků na obou stranách. Chápu každého člověka, který se tomuto krveprolití vyhýbá útěkem,“ uvedla expertka na vnitřní záležitosti Clara Büngerová.

Zelení naopak vidí v uprchlických vlnách investici do budoucnosti. Pomoc uprchlíkům je podle Robina Wagnera (Zelení) investicí do budoucnosti. „Kdo se zde dnes učí a pracuje, může zítra pomáhat při obnově Ukrajiny. Proto je také v našem evropském zájmu otevřít těmto lidem nové příležitosti,“ uvedl Wagner.

Zdroje:

https://www.welt.de/politik/deutschland/article69b2ef0c6da168ad8c076a94/kriegsfluechtlinge-wehrfaehige-junge-maenner-gehoeren-nicht-ins-deutsche-sozialleistungssystem.html

