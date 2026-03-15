„Mladí muži z Ukrajiny schopní bránit vlast nepatří do německého systému sociálních dávek,“ řekl mluvčí frakce CDU/CSU pro vnitřní politiku v Bundestagu Alexander Throm (CDU) deníku Welt am Sonntag.
Podle údajů Centrálního registru cizinců (AZR), které poskytl Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF), bylo k 9. březnu 2026 v Německu evidováno 1 340 362 osob, které do země přišly kvůli probíhající vállce na Ukrajině. Ve věku 18–63 let mezi nimi bylo 349 520 mužů a 500 393 žen.
Jen za poslední rok do Německa přitom přišlo dalších 50 tisíc bojeschopných Ukrajinců. Počet žen ve stejném věkovém rozmezí se mezitím zvýšil jen o necelých 24 tisíc.
Politici CDU/CSU i AfD proto požadují přísnější pravidla pro sociální dávky a spravedlivější rozdělení ukrajinských uprchlíků v rámci Evropy.
Pochopení pro uprchlické vlny naopak vyjádřila levicová strana Die Linke. „Odhady hovoří o statisících zabitých vojáků na obou stranách. Chápu každého člověka, který se tomuto krveprolití vyhýbá útěkem,“ uvedla expertka na vnitřní záležitosti Clara Büngerová.
Zelení naopak vidí v uprchlických vlnách investici do budoucnosti. Pomoc uprchlíkům je podle Robina Wagnera (Zelení) investicí do budoucnosti. „Kdo se zde dnes učí a pracuje, může zítra pomáhat při obnově Ukrajiny. Proto je také v našem evropském zájmu otevřít těmto lidem nové příležitosti,“ uvedl Wagner.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
