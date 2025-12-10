Stojanová (Piráti): Nové vládě důvěru nedáme. Máme výhrady

11.12.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vládě Andreje Babiše.

Stojanová (Piráti): Nové vládě důvěru nedáme. Máme výhrady
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

Včera jsem měla poměrně netradiční zkušenost: poskytla jsem rozhovor pro Český rozhlas přímo v jejich přenosovém voze. Hlavním tématem byla situace kolem jmenování Andreje Babiše premiérem a naše postoje k nové vládě.

Zdůraznila jsem, že pro nás je zásadním problémem především personální složení kabinetu. Některé nominace jsou velmi citlivé a dlouhodobě k nim máme vážné výhrady. I proto nové vládě nemůžeme vyslovit důvěru.

Další část rozhovoru se věnovala tomu, jak chce Andrej Babiš řešit svůj střet zájmů. Jeho jednostranné video ve mně spíše vyvolalo další otázky. Stále není jasné, jaký typ fondu plánuje ani zda bude skutečně nezávislý. A z minulosti dobře víme, že jeho dosavadní způsoby řešení konfliktu zájmů nestačily. Potvrdily to soudy i šetření Evropské komise.

Protože pocházím z Ústeckého kraje, přišla řeč i na téma, které mě pálí dlouhodobě: rekultivace a Tykačovy závazky vůči obcím postiženým těžbou. Je nepřijatelné, aby se do čela ministerstva životního prostředí dostal člověk s úzkými vazbami na Pavla Tykače. Jde o stovky milionů, které mají směřovat zpět do regionu, a přitom existují signály, že se je někdo snaží snižovat. V čele resortu životního prostředí má stát člověk, kterému na ochraně přírody skutečně záleží. Výroky Motoristů, které zlehčují klimatickou krizi nebo mluví o zelené krvi, tomu rozhodně neodpovídají.

Rozhovor si lze poslechnut ZDE.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
