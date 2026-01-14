Správa železnic: Téměř 7000 zásahů hasičů, nejvíc jim daly zabrat cisterny s benzenem

Řešily třeba střety na přejezdech, těch bylo loni 131, nejméně za posledních pět let. Jako součást integrovaného záchranného systému se hasiči Správy železnic podíleli i na zásazích mimo železnici, jedná se o necelou pětinu všech případů.
Nejvíce bylo tradičně technických zásahů, loni 3866. Patří mezi ně třeba nakolejování vagónů nebo kácení stromů podél tratí. Požárů řešili hasiči Správy železnic v roce 2025 celkem 876. Nejvíce práce měly jednotky z Prahy, Ústí nad Labem a Liberce a co do počtu událostí byly nejrušnější letní měsíce.
Mimořádně náročný byl zásah u vlaku, který na konci února havaroval a následně vykolejil u Hustopečí nad Bečvou. V cisternových vozech převážel benzen, který po nehodě začal hořet. Nebezpečí představovala také vysoká toxicita látky. Hasiči Správy železnic byli u havarovaného vlaku jedni z prvních, plameny v tu chvíli šlehaly desítky metrů vysoko. Postupně se u zásahu vystřídalo všech 14 jednotek. Provoz na důležité trati se podařilo obnovit v červnu.
Za velmi obtížné označují sami hasiči Správy železnic také práce po říjnovém vykolejení nákladních vagónů v Kolíně nebo po střetu dvou vlaků ve Zlivi v listopadu. Zasahovali ale také u dubnového nálezu nevybuchlé munice v Chebu.
Správa železnic otevřela v loňském roce úplně novou hasičskou stanici v Nymburku. Nechybí v ní výcvikové a školicí prostory a místo pro fyzickou přípravu hasičů. Už za několik týdnů pak moderní zázemí dostane také jednotka v Chebu.
