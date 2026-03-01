Štěpánek (Trikolora): Okamura k Moravcovi? aneb Deset let porušování zákona

Tak si to shrňme. Česká televize už deset let porušuje zákon, protože ten jí ukládá, že má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Toto ustanovení nepochybně znamená, že do svých debatních pořadů má v rámci plurality zvát zástupce všech politických proudů, což se dozajista týká také předsedů parlamentních politických stran.
Jenže Česká televize, respektive dramaturgie pořadu Otázky Václava Moravce, vlajkové lodi publicistiky veřejnoprávní televize, už deset let předsedu jedné z politických stran ignoruje a do studia jej nezve. Výmluvy, proč tomu tak je, byly a jsou naprosto dětinské. Česká televize nepatří Václavu Moravcovi a nesmí se řídit jeho sympatiemi či antipatiemi. V poslední době se tento neudržitelný stav stal dokonce předmětem dosti vášnivých debat uvnitř televize.
Situace dospěla až tam, že dramaturgyně Otázek VM byla odvolána a pořad dostal od vedení televize nůž na krk, že do konce února má být zjednána náprava. A propos, padáka by ale měl dostat spíše samolibý Václav Moravec. Nyní se objevila informace, že Tomio Okamura, předseda SPD a toho času dokonce předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tedy dle naší ústavní hierarchie třetí nejvýše postavený politický funkcionář, byl do Otázek VM pozván.
Jenže to by o tom ale nesměli informovat mediální zločinci z Lukačovičových Novinek. Titulek jejich článku zní: ČT plní Okamurovi přání, po devíti letech ho pozvala do Otázek. Jako by snad Česká televize Okamurovi milostivě plnila nějakou jeho soukromou libůstku, a ne že ne po devíti, ale deseti letech napravuje svoje nezákonné konání.
A pak se zdejší presstituti diví, že si o nich myslíme, že jsou největší nepřátelé lidstva. Ti z České televize i z Novinek nepochybně ano. Ostatně dokazují to den co den.
Mgr. Petr Štěpánek
