Fiala (SPD): Evropské unii hrozí zhroucení

02.03.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výzvu polského premiéra k přeměně EU v organizaci suverénních států

Fiala (SPD): Evropské unii hrozí zhroucení
Foto: Repro YouTube
Popisek: Radim Fiala na konferenci Společně ve střední Evropě

Polský expremiér nedávno vyzval k přeměně Evropské unie v organizaci suverénních států. Prosazujeme obnovu národní suverenity a konec diktátu Bruselu. Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki je tváří v tvář upadající Evropě už přesvědčen, že „Evropská unie dosáhla nebezpečného bodu zlomu“ a v příštích letech ji hrozí imploze. „Odpověď na nové výzvy spočívá v Ekonomickém NATO a Evropě strategických partnerství,“ píše Morawiecki ve své rozsáhlé analýze, kterou počátkem roku zveřejnil a která představuje myšlenky, jak na tyto problémy reagovat. SPD se myšlenka úzké spolupráce suverénních států bez bruselské centralizace vždy líbila a podporuje ji.

„Model centralizace a uniformity selhal. Musíme vybudovat Evropu mnoha cest, Evropu strategických partnerství, v níž má každý členský stát právo zvolit si vlastní cestu rozvoje a integrace je založena na dobrovolnosti a vzájemném prospěchu,“ píše Morawiecki. Když se několik zemí chce nechat zahnat do kouta, protože v něm vidí své vlastní zájmy, je to jejich věc, zdůrazňuje v narážce na některé nejmenované státy, „ale ostatní země by neměly být nuceny k podobným krokům“.

Jeho koncept má být založen na ochraně suverenity: Členské státy musí mít právo činit suverénní rozhodnutí v otázkách migrace, kultury a hodnot. Evropská unie nemůže vnucovat vzorce a ideologie nepřijatelné pro národní státy, ale měla by respektovat jejich identitu a tradice. Dále na partnerství místo centralizace: Evropa se musí vzdát myšlenky stále užší unie – stále centralizované unie. Místo toho by se měla zaměřit na budování trvalých strategických partnerství mezi členskými státy a USA, založených na vzájemném prospěchu a společném zájmu.

Jsem rád, že naše nová vládní koalice se shodla, že Evropská unie nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Chceme jinou Evropu – sebevědomé společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl, a zároveň si zachovávají svobodu v otázkách, jež jsou výhradně jejich. Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci.

Zahraniční politika České republiky bude vycházet z principů státní suverenity, národní odpovědnosti a ochrany českých občanů a zároveň bude prosazovat české národní zájmy a ekonomické priority.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
