„Berou 120 tisíc měsíčně.“ Politik SPD nevydržel řeči zaměstnance ČT o Vávrovi

Daniel Vávra, spoluzakladatel a dlouholetý kreativní ředitel českého herního studia Warhorse Studios, známý především díky úspěšné RPG sérii Kingdom Come: Deliverance, opouští svou dosavadní pozici v oblasti herního vývoje. Místo toho se bude věnovat přípravě hrané filmové nebo seriálové adaptace svého nejslavnějšího titulu. Změnu oznámilo studio, podle něhož se nejedná o rozchod, ale o přirozený posun ve Vávrově kariéře.
Herní designér, scenárista a režisér se prý sám rozhodl pro tento krok po úspěchu dvou her, které dosáhly celosvětového ohlasu. Vávra, jenž studio spoluzaložil před 14 lety, nebude nadále zapojen do vývoje příští hry Warhorse Studios. Jeho roli převezme tandem Prokop Jirsa a Viktor Bocan, oba veteráni série Kingdom Come, kteří byli povýšeni na pozice kreativních ředitelů.
Šéf studia Martin Frývaldský zdůraznil, že Vávra zůstává součástí Warhorse „v širším smyslu“, přestože se nebude objevovat v kancelářích každý den. „Dan sám se chtěl posunout dál. Udělal tři hry, které byly celosvětově úspěšné, a dlouho toužil zkusit něco jiného,“ uvedl Frývaldský.
Změna přichází krátce po vydání RPG hry Kingdom Come: Deliverance 2, která uzavírá příběh své hlavní postavy.
Padesátiletý herní návrhář se teď má soustředit na transmediální projekty, včetně ambiciózní filmové adaptace. Studio již vede první jednání s partnery z filmového průmyslu a Vávra by měl přispět ke scénáři i k celkovému kreativnímu směřování, což podle studia bude představovat další milník v jeho historii.
Vávra: Kde jenom mohli beze mě dávno být!
Reakce na Vávrovo rozhodnutí jsou smíšené. Někteří fanoušci a komentátoři na sociálních sítích vyjadřují zklamání z jeho odchodu z oboru vývoje her, zatímco jiní oceňují jeho odvahu ke změně. Článek v týdeníku Respekt naznačuje, že odchod mohly provázet určité spory, přestože studio to popírá. Vávra na svém facebookovém účtu napsal: „Konečně nebudu brzdit Warhorse v rozletu! Kde jenom mohli beze mě dávno být!“
K odchodu Daniela Vávry se vyjádřil také novinář a dramaturg ČT Vojtěch Gibiš. „Podle zdrojů obeznámených s děním ve videoherní firmě se pod Vávrou obrazně řečeno kymácela židle už nějakou dobu. Vedení firmy se nelíbilo hned několik věcí. ‚Nějakou dobu už bylo jasné, že s ním do budoucna ve firmě nepočítají – neměl vůbec figurovat v dalším projektu Warhorse‘, potvrdil Respektu jeden z nich,“ uvedl Gibiš na síti X.
Řekl věci, tak jak jsou
Svůj názor vyjádřil i podnikatel Jan Čížek (SPD). „Tohle je taky sranda. Další ukázka absolutní demence tzv. sorosovské scény. Vojtěch Gibiš je obtoustlík z dramaturgie České televize. Tam přestoupil ze Seznam Zprávy. Flek je to dobrej. Berou tam 120.000+ měsíčně. Do práce chodí tak nějak. Kolektiv nic moc, ale tak... vydržet se to dá. Nedávno mi to popisovala jedna kolegyně, co u nás žádala o práci,“ píše na síti X.
Dále uvádí: „Vojtěch nám sdílí evidentní pitomosti. Ještě se tím chlubí. Tohle je pikantní. Já ten podcast s Danielem Vávrou výjimečně sledoval celý. On tam tyhle věty skutečně řekl. Úplně normálně popsal, jak je těžké v této době donutit grafiky, designéry, programátory k nějaké změně. Pracují v šablonách. Odmítají inovace, změny, novátorská řešení. Což asi každý manažer, co s nimi dělá, může potvrdit. Prostě řekl věci, tak jak jsou. A taky popsal, že bez tvrdohlavosti a důslednosti si to nikdy neprosadíte. A neuděláte něco světovýho. Logicky vás pak ty lemplové nemaj rádi. Logicky proto Vávra velebí AI, protože se těchhle rozmazlenejch vší s platem 150.000+ zbavíte. Bez nostalgie.“
Respekt podle něj použil citace v třetí osobě. „Tedy jako anonymní citace ‚jeho spolupracovníků‘. Což je sranda. No a ‚dramaturg ČT‘ Gibiš to použije proti Vávrovi. Příběh done! A takhle to u nás chodí milé děti. Vy, co mne sledujete, víte, že proti těmhle pitomcům bojuji dlouhodobě. Opakuji: novináři byli vyhubeni. Nazdaři. Sorosovy děvečky. K smíchu. Restart ČT a ČRo je absolutní nutnost,“ vyjádřil se Čížek.
Celkově na sítích převládá názor, že Vávrovo působení ve Warhorse bylo klíčové pro úspěch studia, které se stalo jedním z nejvýznamnějších českých exportérů v herním průmyslu. Warhorse Studios nyní stojí před výzvou udržet dosavadní kvalitu bez svého zakladatele.
