ČEZ: 3 procenta činí loňský nárůst celosvětové spotřeby elektřiny

01.03.2026 14:05 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Číslo týdne

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Podle nejnovějších statistik Mezinárodní energetické agentury (IEA) vzrostla spotřeba v Evropě o 0,9 %, když trend na starém kontinentě určovaly vedle chladnější zimy také rychlejší elektrifikace tažená rozvojem elektromobility, rostoucí instalací tepelných čerpadel a rozvoj datových center.

Vyšším tempem rostl americký kontinent (+ 2,1 %) a ještě výrazněji Asie. Ta přidala 3,9 %, když spotřeba jen v Číně rostla o plných 5,1 %. Nejvyšší meziroční přírůstek zaznamenala Afrika (+ 5,2 %), naopak jediný pokles nastal v Eurasii (-0,2 %), kam se řadí mj. Rusko.

