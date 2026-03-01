ČEZ: 3 procenta činí loňský nárůst celosvětové spotřeby elektřiny

Podle nejnovějších statistik Mezinárodní energetické agentury (IEA) vzrostla spotřeba v Evropě o 0,9 %, když trend na starém kontinentě určovaly vedle chladnější zimy také rychlejší elektrifikace tažená rozvojem elektromobility, rostoucí instalací tepelných čerpadel a rozvoj datových center.
Vyšším tempem rostl americký kontinent (+ 2,1 %) a ještě výrazněji Asie. Ta přidala 3,9 %, když spotřeba jen v Číně rostla o plných 5,1 %. Nejvyšší meziroční přírůstek zaznamenala Afrika (+ 5,2 %), naopak jediný pokles nastal v Eurasii (-0,2 %), kam se řadí mj. Rusko.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.