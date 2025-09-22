Správa železnic: Trať z Masaryčky do Libně je opravená, nástupiště se otevřou později

Zrekonstruovaná už je také trať směrem k libeňskému nádraží, vlaky díky tomu můžou úsekem jezdit vyšší rychlostí. Stavbaři nyní mimo jiné pracují na rozšíření počtu kolejí ze sedmi na devět, budování nové platformy si vyžádá změnu technického postupu.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Nová platforma propojí ulice Na Florenci, Hybernská a Opletalova. Podle projektu vypracovaného externím dodavatelem je již částečně postavená, odborníci ze Správy železnic ale zjistili, že dílčí část platformy nemusí být dostatečně vyztužená. Nyní se situací aktivně zabývají, zpracovávají se technické posudky, které pomohou najít vhodný a efektivní postup pro pokračování výstavby. Náklady, které si dodatečné práce vyžádají, bude Správa železnic vymáhat po projektantovi. Z navrženého postupu také vyplyne aktualizace termínu otevření nástupišť u nových kolejí 8 a 9.
Modernizace Masarykova nádraží je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných staveb. Hotová je už rekonstrukce Negrelliho viaduktu, od srpna je v provozu nové nádraží v Bubnech a zastávka na Výstavišti a úsek mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Před zahájením je modernizace trati z pražské Ruzyně až do Kladna. V příštím roce pak Správa železnic začne hledat zhotovitele prací v úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva