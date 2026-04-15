Správa železnic otevírá dveře dalším dodavatelům

Setkání bylo určené společnostem, které dodávají například technologie a modernizují infrastrukturu. Osobně se do Fantovy budovy dostavilo přes 250 zástupců firem, včetně tří desítek zahraničních. Více než 150 účastníků sledovalo živý online přenos.
„Hojná účast na prvním Dni s dodavateli Správy železnic potvrzuje obrovský zájem firem o investice do českých kolejí. To je dobře, protože to pomůže prosadit náš plán, abychom stavěli levněji, kvalitněji, rychle a s důrazem na bezpečnost. Jsem přesvědčený, že právě otevírání trhu širšímu portfoliu dodavatelů jde tímto směrem a dnes jsme ukázali, že to s tímto plánem myslíme vážně,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Máme velký úkol obnovit důvěru vlády i společnosti v českou železnici. Jdeme cestou maximální transparentnosti a právě Den s dodavateli by měl být začátkem dlouhodobého dialogu. Otevření trhu i pro uchazeče ze zahraničí má jasný cíl: zvýšit konkurenci, zlevnit zakázky a tím vytvořit prostor pro další rozvoj české železnice,“ dodává nový generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Program představil nejen technické požadavky a proces schvalování výrobků pro českou železnici, ale i výhled infrastrukturních investic v dalších letech. Správa železnic mění i kvalifikační požadavky, pravidla využívání předběžných tržních konzultací a uznávání vybraných zahraničních certifikací. Správa železnic počítá s opakováním setkání s dodavateli i v dalších letech.
Na české železnici se v poslední době daří snižovat ceny zakázek. Například u modernizace trati mezi Kolínem a Kutnou Horou byla předpokládaná hodnota 2,1 miliardy korun, vítězná nabídka činila 1,65 miliardy. O stovky milionů levněji oproti předpokladům se podařilo vysoutěžit i rekonstrukci úseku mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. Výrazné úspory přinesly také tendry na cyklickou obnovu tratí.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku