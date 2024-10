Tatra: Naším cílem je zvýšení výroby

Společnost Tatra Trucks představila letos na jaře novu generaci vozidel Tatra Force, konkrétně jeho třetí generaci. "Technologie výroby se zjednodušila. Model 2. generace byl v podstatě bez elektroniky. Teď bude elektronicky řízený motor displeje v kabině, což je posun – další vylepšení vidíme ve výkonu,“ nastiňuje Vladimír Sokolovský. Snahu modernizovat už tak moderní vozidla považuje za trend.

"Říká se, že nad Tatrou slunce nezapadá, což je pravda. Tatra je vlastně po celém světě armády od země, jako je třeba Thajsko až po země jako je Brazílie," říká obchodní ředitel Tatry Export Vladimír Sokolovský.

Nová generace vozidel řady Tatra Force se dá použít jako základní vozidlo pro přepravu materiálu a osob. Známý je valník v provedení 6x6, nejčastěji 8x8, ale může to být i 4x4. Pak dodáme pro naše partnery podvozky, pro jejich zbraňové systémy, elektronické systémy, ale rovněž pro další logistické vozidla, cisterny, jeřáby… Použití Tatra Force se takto dostává z armády i do civilu. "Hasiči, záchranné složky, civilní ochrana, a samozřejmě armáda,“ vypočítává Sokolovský.

Nejviditelnější změnou je kabina a její interiér. "Tam nastala největší inovace, největší modernizace. To, co není vidět, jsou některé změny na podvozku, které přispívají k těm vyšším výkonům, které jsem zmiňoval.“ Kabiny se dají zaměňovat, přičemž podvozek je na to připraven. "Dají se vyměnit kabiny měkké, soft, bez pancéřování, za pancéřované kabiny různých stupňů odolnosti, které vyrábějí firmy ve skupiny CSG. Je to připraveno tak, aby to mohli udělat vojáci v polních podmínkách,“ zdůrazňuje obchodní ředitel.

Rozhovor s Vladimírem Sokolovským:

První vozy Tatra Force už sjely z výrobních linek, nicméně sériová výroba se naplno rozběhne v příštím roce. V současnosti vyrábí Tatra Trucks zhruba 1700 vozidel ročně.

"Chceme víc a věříme, že to zvládneme. Děláme kroky, abychom kapacitu výroby navýšili. Jsou to investice do dalších prostor, do technologií.“ Cílem je dostat se ke 2500 vozidel v průběhu tří let. "Ta čísla, o kterých mluvím, jsou pouze čísla, která se produkují v Česku. Výroba se děje v Kopřivnici, a plánujeme ještě rozšíření výroby v rámci regionu,“ upřesňuje Sokolovský.

Pro Tatru je specifické, že období, kdy vyrábí jeden typ vozidla, bývá poněkud delší než u ostatních automobilek. "Je to dáno tím, že naše kontrakty s armádami jsou několikaleté, takže jim musíme dodávat ten samý typ, a až pak můžeme přijít s něčím novým,“ říká obchodní ředitel.

Tatra Trucks spolupracuje s armádami po celém světě, od států NATO přes Thajsko po Brazílii. "Dokáži si samozřejmě představit i země, kde bychom ještě chtěli být. Rozhodně by to byly Spojené státy, což je velký cíl. Je to velká země, velká, a my jsme středoevropská, relativně malá země, takže jejich potřeby jsou někde jinde. Mají domácí výrobce, ale dokáži si představit, že tam můžeme uspět. Pracujeme na tom,“ ubezpečuje Vladimír Sokolovský.