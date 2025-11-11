Turnovská pivnice: kvalitní české suroviny, čerstvost a poctivá kuchyně

11.11.2025 15:01 | Komerční článek

Turnovská pivnice staví především na kvalitních surovinách z okolí Turnova. Kromě restaurací provozují vlastní pivovar, řeznictví a pekařství. Zároveň se Turnovská pivnice snaží držet myšlenky „Češi Čechům“ a maso odebírají od českých spřátelených farem, jako jsou Farma Kozákov a Farma Neveklov.

Foto: Turnovská pivnice
„Chceme lidem přinést řemeslo na talíř nebo do sklenice. Ať je to pečivo nebo naše uzenářské výrobky, všechno je to z naší produkce,“ uvedl regionální ředitel Turnovských pivnic pro Prahu Martin Střihavka na středeční tiskové konferenci. (https://turnovskapivnice.cz/)

Ve stálé nabídce Turnovských pivnic jsou kromě burgerů i tradiční česká jídla jako svíčková na smetaně, smažený sýr nebo hovězí guláš a samozřejmě nabízí také celou řadu piv. Vlajkovými produkty jsou Turnovská 10, Turnovská 12 světlá a 12 tmavá.

Na podzim ovšem Turnovské pivnice rozšiřují svou nabídku. Do stálého menu přibyli tři velké Turnovské prkénka, masové, smažené a řeznické. Mezi sezónní speciality pak patří Svatomartinský ležák vařený ke svatomartinské huse a Zimní třináctka, která údajně „zahřeje až do jara“.

Zároveň připravily Turnovské pivnice bohaté svatomartinské menu plné husích specialit, které budou dostupné ve všech pražských pobočkách i v turnovské restauraci Na Lukách. Nabídka zahrnuje předkrmy jako husí paštika, játra na víně nebo husí klobása a pokračuje hlavními chody v čele s konfitovanou husou, husí roládou nebo husím burgerem. Menu samozřejmě doplní svatomartinská vína.

Polední menu se v jednotlivých pobočkách mění podle toho, kolik zrovna šéfkuchaři mají čerstvého masa a jaké suroviny jsou aktuálně dostupné. I kvůli cenovým výkyvům se menu průběžně přizpůsobuje dodávkám a tomu, co je třeba spotřebovat.

„V dnešní době v gastronomii zažíváme největší fluktuaci cen za posledních dvacet let. Upravujeme meníčka podle toho, co máme, co chceme zrovna vařit a co je dostupné. Abychom nabídli to nejlepší,“ uvedl Martin Střihavka.

Ceny obědů se pak pohybují okolo 165 až 260 korun. Podnik totiž odmítá vědomě snižovat kvalitu, i když by tím mohla cena poledního menu zlevnit.

„Necílíme na nejlevnější možný nákup,“ uvedl Martin Střihavka. „Jsou tady podniky, které cílí na co nejnižší cenu a jsou tady podniky, které drží kvalitu…“ dodal.

Turnovské pivnice přistupují k provozu svých poboček s důrazem na udržitelnost a čerstvost. Řezník vyrábí jen tolik, kolik se ví, že se oho zvládne prodat a potraviny tak zbytečně nezůstávají ležet na skladu. Dodávkám se navíc flexibilně přizpůsobuje hlavně polední menu a přebytky jídla řeší podnik formou „happy hour“ a minimalizuje tak plýtvání potravinami.

Mezi novinky Turnovské pivnice patří i e-shop (https://turnovskapivnice.cz/eshop), na kterém si zákazníci mohou zakoupit uzeniny, pečivo, pivo, merch i dárkové karty. Na jaro se pak chystají speciální burgerové a grilovací balíčky. Většinu objednávek je přitom možné vyzvednout na prodejně, dovoz přímo domů zatím pivnice nenabízí.

V současnosti síť Turnovských pivnic tvoří čtyři pražské pobočky – Churchill, Brumlovka, Waltrovka a Vršovice. Naplánované je ale i otevření pobočky na Karlíně a v Nuslích. Zázemí pivnice tvoří Měšťanský pivovar Turnov, který v roce 2012 obnovil podnikatel Michal Zítek.

