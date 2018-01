ÚOHS: Karlovy Vary porušily soutěžní pravidla svými loterijními vyhláškami

Statutární město Karlovy Vary se dopustilo porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že svými obecně závaznými vyhláškami z let 2013 a 2015, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, povolilo provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze vyhlášek, aniž by výběr adresních míst provedl na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií.

Statutární město Karlovy Vary tak v období od 1. července 2013 až do současnosti bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušilo na svém území hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Postupem města došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hrya provozovny k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

