ÚOHS potrestal České dráhy za vylučovací praktiky v dálkové osobní železniční přepravě

Společnost České dráhy zneužila své dominantní postavení na trhu poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy, když v zadávacích řízeních pro uzavření smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě v relacích Plzeň – Most a Pardubice – Liberec předložila Ministerstvu dopravy bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nabídku s nepřiměřeně nízkou předpokládanou výší prokazatelné ztráty. Díky této nabídce soutěžitel České dráhy nabídkové řízení vyhrál, a poté začal poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb v této relaci nepokrývala jeho vyhnutelné náklady na jejich poskytování. Dle závěrů Úřadu se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z trhu.

K protisoutěžnímu jednání docházelo v období od 15. listopadu 2005 do 13. prosince 2014 u relace Plzeň – Most a od 26. května 2006 do 13. prosince 2014 u linky Pardubice – Liberec.

Jednáním účastníka řízení byla způsobena v obou případech újma společnosti VIAMONT a. s., a u trati Pardubice – Liberec i společnosti Connex Česká Železniční, s. r. o. Tím došlo i k možné újmě spotřebitelů a současně potenciálnímu ovlivnění obchodu mezi členskými státy při poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy.

Úřad svým rozhodnutím jednání společnosti České dráhy zakázal. Při ukládání sankce zohlednil, že se jednalo o velmi závažný a dlouhodobý vylučovací delikt na trhu, na němž byla zahájena liberalizace, a který mohl mít dopad na širší skupinu spotřebitelů.