Finanční správa: Akce Servác odhalila rozsáhlý daňový únik

Akce byla zaměřena na rizikový subjekt, který v průběhu několika měsíců uskutečnil dovozy spotřební elektroniky značek Apple, Garmin a Google ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu v celkové hodnotě převyšující 350 milionů korun, aniž by řádně přiznal své daňové povinnosti.
Na základě spolupráce s Celním úřadem v Praze získal Finanční úřad pro hlavní město Prahu informace týkající se dovozu zboží v deklarované celní hodnotě 147 216 USD (3 061 062 Kč). Dovozcem byla riziková obchodní korporace, u které bylo zjištěno, že nedochází k řádnému hrazení daně z přidané hodnoty z následného prodeje zboží.
S ohledem na tyto informace byl vydán zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři finančního úřadu celou zásilku elektroniky zabavili. Jednalo se o více než 500 kusů mobilních telefonů Google Pixel, hodinek Garmin a sluchátek Apple AirPods.
„Tato akce znovu potvrzuje význam úzké spolupráce finanční a celní správy při odhalování daňových úniků. Díky koordinovanému postupu a vzájemné výměně informací se daří efektivně zasahovat proti subjektům, které se snaží obcházet své daňové povinnosti,“ uvedli ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička a ředitel Celního úřadu v Praze Igor Soós.
V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek plně neuhradí, bude zabavené zboží prodáno v dražbě prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb APED (ZDE). Finanční správa v současnosti prostřednictvím této online aplikace nabízí k prodeji širokou škálu zabaveného majetku – od osobních automobilů a spotřební elektroniky až po soubory zlatých šperků.
