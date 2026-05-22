Větrní baroni mě asi volit nebudou... Beran chce proti tunelům s elektřinou bojovat v Senátu

Včera jste úspěšně zahájil kandidaturu na senátora v Trutnově. Proč v tomto regionu?
Prarodiče z otcovy strany pocházeli z tamního kraje, z Týniště nad Orlicí. Jako dítě jsem tam prožil mnoho prázdnin na zahradě a za babičkou dojížděl ještě jako student. Mám k tomu kraji vztah, vlastně jsem tam i částečně vyrůstal. Druhá babička byla z Liberce, kde jsem jako dítě chodil do hlubokých lesů, kde bylo mnoho potoků, hub a tančily tam víly.
Pak celé hory zničili kyselými dešti a zůstaly holé stráně s rezatými souškami. Teď se to trochu dalo dohromady. Když jsem viděl některé fotografie z Německa, jak to tam pod větrnými parky vypadá, připomnělo mi to spíše důlní činnost než nějakou ochranu přírody. Tak jsem se rozhodl nabídnout své služby v místě, kterého se tato budoucnost opravdu týká.
Můžete prozradit, za koho kandidujete?
Za lidi přeci. Myslím, že se jim nemá lhát. Pojmy jako „lockdown“, „blackout“ ani „Green Deal“ nepatří slovníku slušné češtiny. A ty výpadky sítí a plánované dovozy elektřiny ani do slušného kodexu energetiků. Náš obor má jiné poslání, poslání budovat lidem nestabilní sítě a předraženou elektřinou.
Větrní baroni ani s nimi spřažení politici mě ani v postiženém kraji volit nebudou, ale obyčejní lidé zřejmě ano. Sami mi to nabídli, když zjistili tuto možnost. Takže jim chci nabídnout i jinou možnost, než větrné barony nebo s nimi kolaborující koalice. Stranickou disciplínu, že budeme stavět větrná monstra, která mají být na opouštěných dolech, budovat lidem namísto 500 metrů od domu o 200 metrů dále, bych jako odborník v energetice asi nezvládl.
Nejspíš vám v kampani budou předhazovat, že jste proti obnovitelné energii. Můžete tedy objasnit, jak to s těmito zdroji máte?
V roce 2018 jsem byl několik dní po veřejném semináři, kdy jsme ještě s předsedou Komise pro životní prostředí Akademie věd Dr. Šrámem a dalšími kritizovali dumpingový export uhelné elektřiny a varovali před rizikem cenového šoku, odvolán na podnět tehdejšího předsedy energetické komise z funkce jejího tajemníka. Jsem rád, že tenhle člověk neuspěl ani v následných volbách na předsedu AV ČR a v jejím čele stanul významný profesor z výzkumu jaderné fúze, který tu potřebujeme. Ale určitě se o mně nedá říci, že fandím uhlobaronům, za kritiku plýtvání uhelnými zásobami z důvodu „tržního“ prostřižení jsem byl v minulosti perzekuován.
Proč tedy dnes podporujete některé stávající uhelné zdroje?
Protože jiné zatím nemáme. Česká republika je v prodlení s výstavbou jaderných elektráren, nikoli těch větrných. Podívejte se, jak nás předběhlo Slovensko. Nyní chtějí utrácet lidem další peníze za větrné barony a zdražovat elektřinu i teplo, namísto aby se vzpamatovali a konečně něco postavili. Uhelné zdroje jsou ekologizované a ještě pár let vydrží, není potřeba ničit další kus naší krajiny.
Výstavba větrných a solárních parků tedy podle vás není řešením?
Ano, solární instalace patří na střechu nebo na brownfieldy, a menší větrníky můžeme dávat v jednotlivých instalacích jako obecní elektrárny někde, kde to lidem, zvířatům ani krajině nevadí, anebo také na ty neužitečné plochy, a ne na ornou půdu. Jsem proti vybydlování země větrnými a solárními parky na místech, kam to vůbec nepatří. Elektřinu nutnou na náhradu domácího uhlí to stejně nevyrobí. Je to další plánovaný tunel na úkor ničení krajiny.
Mluvíte o tunelech, solárních baronech. Z druhé strany ale tyto projekty budou vždy vysvětlovány jako „komunitní energetika“. Jak mezi těmito dvěma pojmy poznat rozdíl?
Je to podobné, jako kdyby si obec postavila vlastní pekárnu na chleba, rohlíky a koláčky s dotacemi státu, aby měli každé ráno levné a čerstvé pečivo. Namísto toho pak přijde ČEZ nebo jiná monopolní společnost a bude jim stavět velkopekárnu do Lipska? Vždyť v takovéto „obecní pekárně“ budou mít spoustu kamionů, zahraniční dělníci kdovíodkud se budou prát v hospodě a na skládce běhat potkani. Obec dostane jenom drobnou úplatu za to, že ji někdo i s okolím vybydlí a zničí.
Ty pomyslné „rohlíky“, tedy kilowatthodiny, pak někdo prodá levně do Lipska a my jeho zisk doplatíme z daní, zatímco nám to samé společnost prodá pečivo za „fixované“ drahé ceny. Věříte snad někomu, kdo vám prodával elektřinu za 12 korun, že u toho myslí na pokrok vaší obce?
Hovoříte často o výstavbě protektorátní energetické soustavy, a souvisí to, tak jako historický protektorát, s vazbami na Německo. Můžete vysvětlit, co tento výbušný termín vlastně znamená?
Ano, považuji to za větší riziko než sudetoněmecké srazy. Namísto jaderných elektráren nám chtějí postavit vedení, abychom mohli odněkud dovážet elektřinu. Celé toto „posílení sítí“ má stát do roku 2035 476 miliard korun. Dělí se o to vedení na dovoz dosud neexistující elektřiny z Německa a vedení na polích k solárním a větrným baronům, která ale budou využita pouze po dobu jedné čtvrtiny nebo dokonce jedné osminy roku. Jenom to vedení bude to stát jako dva jaderné reaktory a pro maloodběratele zdraží elektřinu asi tak o dvě koruny.
A to nepočítám cenu té elektřiny, pokud ji někdo dovezou. doveze. Plánují ji v vyrábět ze zemního plynu a všude je teď válka. Takže buďto bude za válečné ceny a lichváři nás zase oberou, nebo v době, kdy v Německu nefouká, nebudou u nás jezdit tramvaje.
Probrali jsme poměrně zevrubně energetiku, ale lidi v pohraničním okrese jistě trápí i mnoho dalších věcí. Jaký program jim chcete nabídnout?
Vyrostla nám jedna generace ve výprodeji státu. Sovětská okupace trvala 21 let, od opoziční smlouvy máme 28 let. Zatímco jedni vyrůstali v deformované ideologii, ale průmysl, zemědělství i energetika stále fungovaly, vyrostla celá nová generace o sedm let déle v představách, že naším největším štěstím jsou vytunelované továrny, vyprodané vodárny, plynárny i banky, vysoké poplatky a práce v montovnách. Teď už jdou politici do finiše a v době krize začínají vyprodávat českou krajinu. Patří do toho i logistická skladiště namísto továren a plánované nové doly namísto podniků s přesnou mechanikou a elektronikou. Větrné a solární parky jsou jenom špičkou na vrcholu ledovce, když už politici, zvyklí na dlouhodobý výprodej země, nemají lidem co nabídnout – nebo i o co je obrat.
V pohraničí byl tradičně průmysl. Co ho zničilo, nebyl odsun Němců ani komunisté, ale především tunely související s „demokracií“ opoziční smlouvy, a poslední ránu tradičním odvětvím dodaly i ceny energie v roce 2022. V Janově nad Nisou zavřeli tradiční sklárnu, kam jsme jezdili jako děti na exkurze, a někdo si za to odvezl peníze na Lipskou burzu? Vyráběla se v pohraničí auta vyhrávající Paříž Dakar, plastové díly z montoven tohle nenahradí. Takhle přeci prosperita ani národní hospodářství nevypadá. Mnoho Němců z bývalých rodin ze Sudet nekritizuje Benešovy dekrety, ale tento způsob hospodaření našich současných oligarchických garnitur.
Když vidíte prázdnou vilu nebo továrnu po dědečkovi, kterou naši politici nechali zplundrovat hůř než nepřizpůsobivé obyvatelstvo paneláky v Chánově, udělá se z toho špatně každému bez ohledu na názor na Benešovy dekrety.
Pokud se chceme slušně bavit s těmi „normálními“ Němci o budoucnosti po pohnuté historii, nemohou se přece o tom bavit tuneláři s fašisty. Větrnými parky na místech, kam patří obilí nebo továrny, ještě k tomu dotovanými naší energetickou chudobou, tohle určitě nespravíme. Je potřeba otočit kormidlem, nikoli hledat nového kormidelníka lodi plující stále stejným směrem, která již vplula do nebezpečných vod.
