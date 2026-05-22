Trumpova šéfka tajných služeb končí. Prý kvůli nemoci manžela

Jenže teď Tulsi Gabbardová oznámila, že k 30. červnu z rodinných důvodů na svou funkci rezignuje. Kvůli vážnému onemocnění svého manžela.
„Jsem hluboce vděčná za důvěru, kterou mi projevoval prezident Trump, a za příležitost vést tajné služby během posledního půldruhého roku. Bohužel musím podat svou rezignaci, účinnou k 30. červnu 2026. Mému manželovi Abrahamovi byla nedávno diagnostikována extrémně vzácná forma rakoviny kostí. V příštích týdnech a měsících čelí velkým výzvám. V tuto chvíli musím odejít z veřejné služby, abych mohla být po jeho boku a plně ho podpořit v tomto boji,“ zdůraznila Gabbardová.
I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half.— Tulsi Gabbard ?? (@TulsiGabbard) May 22, 2026
Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd
Tulsi Gabbardová byla první samojskou Američankou a první hinduistkou v Kongresu Spojených států. Pro hinduistickou víru se rozhodla na střední škole. Její matka byla praktikující hinduistka. V roce 2002 byla ve svých 21 letech zvolena do havajské Sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu a stala se tak nejmladším zvoleným zákonodárcem v historii Havaje a USA.
Dne 11. října 2022 vystoupila z Demokratické strany s odůvodněním, že jde o „elitářský spolek válečných štváčů“.
