Trumpova šéfka tajných služeb končí. Prý kvůli nemoci manžela

22.05.2026 21:15 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ředitelka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová oznámila, že opustí úřad. Jejímu manželovi prý našli vzácnou rakovinu kostí a chce během léčby stát po jeho boku.

Foto: Repro: X
Popisek: Tulsi Gabbardová

Po návratu do prezidentského úřadu jmenoval Donald Trump v pořadí osmou ředitelkou amerických tajných služeb Tulsi Gabbardovou. Trump si za to tehdy vysloužil kritiku ze strany opozičních demokratů, ale trval na tom, že bude dobrou ředitelkou.

Jenže teď Tulsi Gabbardová oznámila, že k 30. červnu z rodinných důvodů na svou funkci rezignuje. Kvůli vážnému onemocnění svého manžela.

„Jsem hluboce vděčná za důvěru, kterou mi projevoval prezident Trump, a za příležitost vést tajné služby během posledního půldruhého roku. Bohužel musím podat svou rezignaci, účinnou k 30. červnu 2026. Mému manželovi Abrahamovi byla nedávno diagnostikována extrémně vzácná forma rakoviny kostí. V příštích týdnech a měsících čelí velkým výzvám. V tuto chvíli musím odejít z veřejné služby, abych mohla být po jeho boku a plně ho podpořit v tomto boji,“ zdůraznila Gabbardová.

 

Tulsi Gabbardová byla první samojskou Američankou a první hinduistkou v Kongresu Spojených států. Pro hinduistickou víru se rozhodla na střední škole. Její matka byla praktikující hinduistka. V roce 2002 byla ve svých 21 letech zvolena do havajské Sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu a stala se tak nejmladším zvoleným zákonodárcem v historii Havaje a USA.

Dne 11. října 2022 vystoupila z Demokratické strany s odůvodněním, že jde o „elitářský spolek válečných štváčů“.

 

