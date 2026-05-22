Mašek (ANO): Blažek a Stanjura by měli vysvětlovat

No tak, pánové Blažku a Daňhele. A abychom nezapomněli, i vy, pane Stanjuro. To je naprosto okatý výsměch všem lidem v téhle zemi. Když obyčejný člověk neodevzdá firemní mobil nebo smaže data, okamžitě je podezřelý. Ale když to udělají ministři a jejich kamarádíčci? Najednou ticho, výmluvy a trapné pohádky o tom, že „by šla obnovit smazaná data".
No právě! Vždyť přesně proto měly jejich elektroniku okamžitě zabavit orgány činné v trestním řízení. Bitcoingate možná už dávno mohla být rozpletená. Stanjura nevrátil mobily ani tablet. Blažek to samé a zmizeli ze scény. Daňhel kolem toho kličkuje jak zajíc před brokovnicí. A člověk si má jako myslet co? Že tam měli jen fotky z dovolené? To snad nemyslí vážně ani oni sami.
Každému normálně uvažujícímu člověku musí dojít, že právě v těch mobilech s velkou pravděpodobností mohly být zprávy, kontakty, dohody a důkazy o tom, kdo věděl o miliardě v bitcoinech, pocházejících z trestné činnosti, a kdo si chtěl přihrát svůj podíl.
A tohle už tu jednou bylo. Dozimetr – zmizelé a zašifrované telefony, mazání stop, trapné výmluvy. Rakušan, Gazdík a spol. Teď znovu to samé. Filozofická fakulta – vyšetřovací komise je ustanovena až s velkým odstupem od tragédie, kdy lidem „slábne paměť“ a operátoři mobilních telefonů jsou již mimo lhůtu, kdy ze zákona vše evidují. Jaká náhoda, že pokaždé, když začne téct do bot politické mafii, první co mizí, jsou mobily. Zajímavé také je, že ne vždy se o ty mobily policie zajímá.
Ale to už je na jiné téma. Nevrátit elektroniku, to už je víc než jen drzost a arogance. Kdyby chtěli rozptýlit podezření, telefony dobrovolně odevzdají, dají je znalcům a nechají všechno prověřit. Jenže oni moc dobře vědí, proč to neudělali. Bojí se, co by z těch zařízení vylezlo. Bojí se odhalení zpráv, kontaktů, šifrovaných chatů a stop, které by ukázaly, jak hluboko to vše sahá.
A hra „na hloupého“, to už vám fakt nikdo neuvěří!
