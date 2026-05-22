„To by nám mohli Kolářové vysvětlit.“ Vyoral k samozvanému „zrádci“

V Chebu někdo nastříkal na výlohu hákový kříž, jinde zase soše Edvarda Beneše nabarvili ruce do ruda. Nějak se nám to vyostřuje před tím sjezdem Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Neobáváte se, že se v Brně „něco“ semele, nebo hůř, že tam „někdo“ něco semele?
Doufejme, že všechno proběhne bez jakýchkoliv násilných konfrontací. Nicméně sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně na mě osobně více než jako bilaterální přátelské setkání působí jako prvoplánová provokace ze strany těch, kteří se na organizaci podílejí. Naprosto do nebe volající je pak podle mě údajná záštita soudruha prezidenta Pavla nad touto akcí. Pokud má ono sudetoněmecké sdružení v rámci náplně své činnosti zpochybňování Benešových dekretů, které máme zakotvené v Ústavě – resp. snahu o jejich revizi, pak se dle mého skromného názoru ze strany prezidenta jedná o krok, který vykazuje známky vlastizrádného jednání.
Exministr Hladík má na talíři skandál s dotacemi pro fotovoltaiku, kdy firma personálně spojená s jeho poradci rozdělila solární park na několik firem, které všechny dostaly dotaci ve stejný den, protože pro malé firmy jsou dotace výhodnější. Neměl by s tím nový šéf lidovců Grolich něco dělat, když jsou teď ti „noví lidovci“?
Kapři si rybník nevypustí a od koryt se dobrovolně rovněž neodvrátí. Je to smutné, ale jánabráchismus, střety zájmů, korupční a protekční jednání prostupují celou politickou scénu napříč stranami. Čest výjimkám, které bychom možná spočítali na jedné ruce… bez prstů. Noví lidovci, nová vláda, nová politická reprezentace… ale vždy všechno při starém a prohnilém.
Ondřej Kolář prohlašuje, že zrušení práva veta v EU není oslabování suverenity. „Posilování EU není zrada, pokud ano, pak jsem hrdý zrádce,“ říká. Není už to v podstatě výsměch?
Prezident Pavel se dle svého prohlášení hodlá bránit kompetenční žalobou, pokud se vláda rozhodne, že ho nechce v delegaci na summit NATO v Ankaře. Pavel se v nedávném průzkumu oblíbenosti propadl až za Václava Klause, myslíte, že mu toto u lidí vylepší skóre nebo naopak?
Předně snad většina z nás už přišla na to, že cílem drtivé většiny průzkumů není veřejné mínění reflektovat, ale naopak ho usměrňovat žádoucím směrem v zájmu zadavatelů či provádějících. Každopádně, co se soudruha Pavla týká, tak se dlouhodobě nechová jak bývalý socialistický voják a vysoký funkcionář NATO, ale jak rozmazlená primadona a žalovníček ze základní školy. Otázkou je, zda vůbec něco z toho, co koná, jde z jeho zeleného mozečku, nebo pouze poslušně jede podle not svého protokoláře.
Václav Moravec už jede na vlastní pěst. Spouští jednak pořad 1:1, kde bude mít jako prvního hosta končícího náčelníka Generálního štábu Řehku, a pak pořad Generace, kde v prvním díle budou debatovat Miroslav Kalousek, Zdislava Pokorná, Rastislav Iliev, politoložka Lucie Tungul, kněz Marek Vácha a influencerka Johana Bázlerová o „nebezpečí přechodu od demokracie k diktatuře“. Není ten výběr hostů v podstatě přiznání, jak si Moravec maloval své angažmá na ČT?
Ano, je. Václav Moravec pokračuje v pořadech s jedinými správnými názory Václava Moravce a jeho navzájem si přitakávajících hostů. Moravec se z pozice moderátora, kterým možná někdy byl – sic já už si ani nedokáži vzpomenout kdy, dávno posunul do pozice agitátora a politického školitele diváků a posluchačů. Jeho pořady jsou určeny pro jednu názorově zapouzdřenou bublinu diváků, případně pro masochisty všeho druhu, kteří mají na rozdíl od Řehky v hlavě i mozek.
A když jsme tak u té ČT. Režisér Václav Marhoul na akci Milionu chvilek doufal, že v ČT půjdou do stávky. Která by mohla být i okupační. Pak by dle Marhoula nastal čas na občanskou neposlušnost a státní moc by prý mohla přistoupit k násilí. Jsou to jenom vlhké sny o opakování roku 1989? Nebo je za tím něco temnějšího?
Marhoul je pouze prorežimní mimoň nasátý na finanční cecík ze státního rozpočtu, včetně protičeské neobjektivní, nevyvážené a závislé ČT. Tedy musí svého chlebodárce bránit, seč mu řeči stačí. Doufám, že nic temnějšího za jeho slovy není. Dostatečně zatemněno má Marhoul především v hlavě. Jinak co se násilí týká, je zvláštní, jak často jsou schopni ho připustit zejména ti, kteří se jinak zaklínají tunami zfalšované, pardon, nefalšované pravdy a lásky. Aneb v naší liberální demokracii máte právo na svůj názor, ale běda ti, jak je o jediný stupeň jiný než ten náš.
