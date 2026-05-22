Naplnit Havlem? Kavárna se trefuje do Sedláčka

22.05.2026 20:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Knihovně Václava Havla stále houstne napětí. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček prozradil, že už v dubnu byl poněkud odstaven od možnosti knihovnu vést, když čelil tzv. překážce v práci. Nespokojení zaměstnanci knihovny se na Sedláčka zlobí, neboť se podle jejich názoru snažil Václava Havla nepřiměřeným způsobem zpeněžit. A ačkoli knihovna zatím jede podle dohodnutého harmonogramu akcí, nespokojenost dál probublává na povrch.

Foto: Reprofoto: YouTube
Popisek: Ekonom Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček dál trvá na tom, že chce Václava Havla tzv. vyrvat Pražské kavárně a dát ho úplně všem. Včetně mladých mužů, které může Havlovo uvažování inspirovat.

„Vždyť je dost Havla pro všechny. Knihovna Václava Havla dnes prochází krizí. Bylo by nedůstojné ji zlehčovat. Lidem, kteří ji budovali, patří úcta. Dárcům, kteří ji drželi při životě, patří uznání. Bez jejich práce, peněz a času by nebylo o čem se dnes přít. Když někdo říká, že z Václava Havla nemá být značka, karikatura, kult, prodejní zboží ani mesiáš… s tím nelze než souhlasit. Havel skutečně nebyl nic z toho a už určitě nebyl svatý. Byl mnohem zajímavější: člověk pochybnosti, ironie, dramatu, trapnosti, odvahy, chyb, víry a odpovědnosti. Právě proto nesmí být zmenšen ani v opačném směru: na vitrínu. U nás — i ve světě — se do jisté míry ikonou stal. A teď jde o to, co s tím. Do knihovny jsem nastupoval s tím, že nejlepší by bylo tuto ikonu naplnit. Čím? Havlem,“ navrhl Tomáš Sedláček na sociální síti Facebook.

Zdůraznil, že má na mysli myšlenku Václava Havla, nikoli nějaký kýč.

„Ikona bez obsahu je kýč. Značka bez ducha je prázdná. Kult bez pochybnosti je nebezpečný. Jenže z toho neplyne, že se s Havlem nemá nic dělat. Plyne z toho pravý opak. Čím naplníme ikonu Václava Havla? Havlem,“ opakoval Sedláček.

Zdůraznil, že má na mysli Havlovy texty, Havlovy dilemata svědomí. A přímo v Knihovně se má návštěvníkům dostat náročného, nikoli laciného programu. Tak, aby se z Václava Havla nestala relikvie. „Havel uměl být vážný i směšný, prezidentský i bezradný, duchovní i praktický, slavný i osamělý. A právě tímto bychom měli ikonu Havel, která je nám všem dána v dědictví, naplňovat. Havlem,“ zdůraznil potřetí Sedláček.

Celá Knihovna Václava Havla se má podle Sedláčka snažit o to, aby se texty Václava Havla opět četly a aby se dál rozvíjely.

„A Havel byl všechno, jen ne strach ze života a strach začínat znova,“ uzavřel Sedláček.

Když si tato vyjádření přečetl Jiří Pehe, jenž byl blízkým poradcem a ředitelem politického odboru prezidenta Václava Havla v letech 1997–1999, konstatoval, že Havel by se podobným tezím vysmál.

„Když jsem poprvé slyšel slova ‚Chceme Havla vyrvat pražské kavárně a vrátit ho lidu‘, bylo mi jasné, že je zaděláno na průšvih. Havel by se tomuto kulturně-intelektuálnímu ‚populismu‘ vysmál,“ napsal Pehe na sociální síti X.

Taktéž František Kalenda, spisovatel a antropolog, se nad Sedláčkovým vyjádřením pousmál.

„Koukám, že pan ředitel už tu umělou inteligenci zapojil do práce. Úžasný příklad toho, jak lze mnoha vzletnými větami neříct vůbec nic,“ napsal Kalenda.

 

