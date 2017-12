ÚSTR zve do Slaného na výstavu Ve znamení tří deklarací

Výstava bude ve Slaném otevřena ve čtvrtek 1. února 2018 v 10 hodin, a to ve výstavní chodbě Knihovny Václava Štecha. Od 11 hodin naváže přednáška ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry.

Výstava se zaměřuje na zástupce šlechtických rodin, kteří se za značného rizika zasazovali o jednotu zemí Koruny české a ve třech prohlášeních projevili svou podporu českému národu a lidu. Projekt si všímá na jedné straně kolaborace šlechticů, na straně druhé jejich účasti na protinacistickém hnutí a s tím i následných trestů. Téma přesahuje i do let poválečné perzekuce.

Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Homolová a Zdeněk Hazdra, kteří výstavu připravili u příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Jedním ze signatářů byl Alois Serényi, kterému je na výstavě věnována samostatná část. Na jednotlivých panelech jsou představena témata jako například: šlechta v protektorátní politice, nátlak na šlechtu k přijetí německé národnosti, ekonomická perzekuce šlechty, šlechta v odboji či šlechta inklinující ke krajní pravici a fašismu. Celá problematika je na závěr završena i osudy konkrétních osob, mezi které patří Zdenko Radslav a František Kinští z Vchynic a Tetova, Karel Belcredi, Weikhard Colloredo-Mansfeld, Karel IV. ze Schwarzenbergu, Jan Adolf z Lobkovic a mnoho dalších.

Výstavu je možné navštívit od 1. do 28. února 2018 ve výstavní chodbě Knihovny Václava Štecha ve Slaném. Otevřeno je denně mimo středy od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.

Pozvánka ZDE.

Psali jsme: Senát: Občanská sdružení mohou do konce února podávat návrhy kandidátů na člena Rady ÚSTR Historik Eduard Stehlík byl zvolen novým předsedou Rady ÚSTR Kavij (KSČM): Zapomenutí vůdci způsobili pozdvižení v ÚSTR Bolševici roztahujou chapadla. Kdo tuto propagandu schválil k vysílání? Marek Wollner, historik z ÚSTRu a další zuří nad ruským dokumentárním seriálem na obrazovce ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva