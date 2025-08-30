ÚZSVM: Aukce areálu zámku Štiřín vítěze nepřinesla

Páteční kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej areálu zámku Štiřín s minimální vyhlašovanou cenou 795,9 milionu korun vítěze nepřineslo. Do elektronické aukce se přihlásil a ve stanoveném termínu požadovanou kauci 20 milionů korun složil nejméně jeden zájemce, nicméně žádný příhoz v průběhu aukce nepadl. ÚZSVM nyní bude vyhodnocovat další postup a rovněž připraví informační materiál pro jednání vlády.
Cílem ÚZSVM je pro tento unikátní a pro stát nepotřebný areál s hotelem, restaurací, wellness a rozlehlým parkem najít definitivního vlastníka, který by pro něj nalezl smysluplné využití. ÚZSVM jedná s obcí Kamenice o potenciální možnosti převodu bývalého krytu civilní ochrany pro účely mateřské školky a několika pozemků pro dostavbu chodníků.
Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM v případě zámku Štiřín zatím neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku.
Výběrová řízení s elektronickou aukcí představují nejtransparentnější formu prodeje nepotřebného státního majetku. Úspěšně dopadla v poslední době například elektronická aukce pražského domu U Hybernů, který vynesl částku 447 milionů korun, což představuje druhý nejúspěšnější prodej v historii ÚZSVM. Další významnou úspěšnou aukcí letošního roku byl prodej bývalé budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici na pražském Žižkově. Elektronická aukce vynesla po 243 příhozech částku 387 milionů korun, jednalo se o třetí nejúspěšnější prodej v historii.
ÚZSVM se stal příslušný hospodařit s areálem zámku Štiřín 1. června 2023, a to na základě smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřené mezi ÚZSVM a Zámkem Štiřín, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí. Již v době převodu na ÚZSVM byl areál uzavřen. ÚZSVM v souladu se svými zákonnými povinnostmi nabízel areál zámku Štiřín ostatním státním institucím. Žádná státní instituce o nemovitosti zájem neprojevila, a to ani po konci více než tříměsíční vnitrostátní nabídky ani dosud. Areál štiřínského zámku je tak pro stát nepotřebný. Národnímu památkovému ústavu bylo na základě jeho žádosti převedeno 1 665 movitých položek ze zámeckého mobiliáře.
Zámecký areál leží přibližně 25 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy. Areál zámku Štiřín byl provozován jako luxusní hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Nejednalo se tak o zámecký areál, který by byl běžně přístupný veřejnosti. K zámku náleží i zámecký park v anglickém stylu sloužící jako golfové hřiště. Součástí areálu je také zámek z 18. století. Dnešní podobu zámek získal kolem roku 1900, kdy byl upraven podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V roce 1945 se vlastníkem zámku stal stát. V letech 1985 – 1993 byly v zámku provedeny úpravy se záměrem budoucího hotelového využití. Prostory v prvním patře zámku byly využívány jako konferenční sály a salonky pro hosty.
