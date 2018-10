ÚZSVM byl oceněn v soutěži Instagram Awards 2018

„Náš instagramový účet obstál ve velké konkurenci i nadnárodních firem, a to i přes to, že jej děláme zcela zdarma a vlastními silami. Považuji to za mimořádný úspěch,“ prohlásila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.



ÚZSVM klade na prezentaci na sociálních sítích značný důraz, kromě účtu na síti Instagram využívá i Facebook, Twitter a LinkedIn. Ocenění za instagramový účet je další v řadě cen, které ÚZSVM obdržel. Dvakrát za sebou zvítězil v ceně Otevřeno, kterou uděluje obecně prospěšná společnosti Otevřená společnost za zavedená protikorupční opatření. Generální ředitelka Kateřina Arajmu obdržela cenu eGovernmentu 2018 za vytvoření a zprovoznění historicky první elektronické aukce nepotřebného majetku státu.

Psali jsme: Pracovníci ÚZSVM objevili v katastru nemovitostí kuriózního vlastníka pozemku na Hodonínsku ÚZSVM v Kolíně byl nápomocný při dohledávání nedostatečně identifikovaných vlastníků ÚZSVM uspěl v soudním sporu, státu ušetřil 49 milionů korun ÚZSVM předal městské policii v Jihlavě nebezpečného psa



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva