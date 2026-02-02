Rajchl (PRO): Šebelová fňuká a vzlyká jak zhrzená milenka

Rekordmanka v čerpání náhrad Šebelová se včera v OVM znovu rozohnila a snažila se apelovat na zástupce koalice, aby umlčeli Rajchla.
Tahle amatérská tanečnice, která ode mě utrpěla již několik debaklů, se již dvakrát vyhnula účasti v televizní debatě, v níž na mě měla narazit.
Moc dobře ví, že bych ji znovu ztrapnil před celým národem, tak začala chodit jen tam, kde na mě nenarazí, a tam fňuká a vzlyká jak zhrzená milenka.
Dle mého názoru je to patrně nejhloupější poslankyně, která po říjnových volbách ve sněmovně zasedla. A že tam má silnou konkurenci.
Ale neboj, Míšo, my se zase někde před kamerami potkáme.
A pak si tu hlavu ukroutíš.
JUDr. Jindřich Rajchl
