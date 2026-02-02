Rajchl (PRO): Šebelová fňuká a vzlyká jak zhrzená milenka

02.02.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k poslankyni hnutí STAN Šebelové.

Rajchl (PRO): Šebelová fňuká a vzlyká jak zhrzená milenka
Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Rekordmanka v čerpání náhrad Šebelová se včera v OVM znovu rozohnila a snažila se apelovat na zástupce koalice, aby umlčeli Rajchla.

Tahle amatérská tanečnice, která ode mě utrpěla již několik debaklů, se již dvakrát vyhnula účasti v televizní debatě, v níž na mě měla narazit.

Moc dobře ví, že bych ji znovu ztrapnil před celým národem, tak začala chodit jen tam, kde na mě nenarazí, a tam fňuká a vzlyká jak zhrzená milenka.

Dle mého názoru je to patrně nejhloupější poslankyně, která po říjnových volbách ve sněmovně zasedla. A že tam má silnou konkurenci.

Ale neboj, Míšo, my se zase někde před kamerami potkáme.

A pak si tu hlavu ukroutíš. 

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

STAN , Rajchl , PRO , Šebelová

