Úřad vlády: Barbora Šmahlíková je první držitelkou Ceny vlády nadanému studentovi za úspěchy ve výzkumu

reklama

K předání vládního ocenění pro nadějnou studentku či studenta, kteří se úspěšně věnují výzkumu, došlo historicky poprvé. O udělení ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. S oceněním je spojena odměna ve výši 50 tisíc korun. Nová cena vlády je příležitostí ocenit každoročně nadaného studenta či studentku střední nebo vysoké školy s cílem propagovat výzkumnou činnost a získat mladé nadějné talenty pro budoucí kariéru vědce.

Ministryně Langšádlová, která je zároveň předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v úvodním slovu vyzdvihla význam podpory mladých talentů, kteří díky svým schopnostem přispívají k budování lepší společnosti. Vysoká kvalita návrhů zaslaných do první výzvy v roce 2022 je potěšitelným důkazem, že se řada mladých lidí věnuje vědecké práci se skvělými výsledky už v době studia.

„Tato událost je premiérou a za mě premiérou velice důležitou, protože vláda se rozhodla udělovat cenu nadanému studentovi. Talent je třeba systematicky pěstovat a kultivovat a k tomu přispívá i toto ocenění. Jsou to právě mladí lidé, budoucí vědci, kteří mohou mít zásadní podíl na tom, jak se nám výzvy, kterým čelíme, podaří řešit,“ sdělila ministryně.

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 36% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 52% hlasovalo: 19334 lidí

Laureátka ceny Barbora Šmahlíková se věnuje matematickým metodám v informačních technologiích – oboru, jehož výsledky nás více než kdy jindy obklopují v každodenním životě. Ministryně Helena Langšádlová dále vyjádřila uznání, že se studentka už na bakalářském stupni dokázala zapojit do vysoce odborné vědecké práce.

Prorektorka Vysokého učení technického v Brně (VUT), která vítěznou studentku nominovala, doc. Irena Šimberová ve svém projevu zdůraznila význam a přínos ceny vlády: „Ocenění, jehož nositelkou se v prvním ročníku stala naše studentka, je pro Vysoké učení technické veliká čest. Studentů přihlášených do soutěže bylo mnoho a všichni tito mladí lidé nám dávají naději, že naše společnost je na tom dobře. Protože můžeme očekávat, že tyto talenty otevřou dveře ostatním. Pro Barboru to není první ocenění. Na půdě univerzity a na konferencích už získala řadu cen za skvělý teoretický výzkum, studijní výsledky, ale i další přínosy mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií a VUT. Je to zázrak, že se tato mladá žena s pokorou dokáže věnovat oblasti, která je velmi těžkým oborem, a řada studentů třeba i doktorského studia nedosáhla na začátku tolika výsledků, které má za sebou v publikační činnosti ona."

Barbora Šmahlíková v závěrečné řeči potvrdila, že udělení ceny vlády pro ni znamená velikou zodpovědnost a motivaci. „Ocenění vnímám jako takové potvrzení, že to, co dělám, má smysl. Dosavadní výzkum mi dal cenné zkušenosti, měla jsem možnost proniknout do velmi náročných témat a poznat spoustu inspirativních lidí,“ doplnila laureátka.

Na slavnostním aktu byli dále přítomni členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda senátního výboru pro vzdělávání a vědu Jiří Růžička, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, předseda Grantové agentury ČR Petr Baldrian, státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys, zástupci nominovaných studentů a další významní představitelé akademické obce.

Laureátka ceny vlády

Bc. Barbora Šmahlíková je historicky první držitelkou ceny vlády nadanému studentovi, a to za její přínos v oblasti vývoje algoritmů, tzv. omega automatů.

Barbora Šmahlíková studuje v současnosti magisterský program Informační technologie a umělá inteligence se specializací Matematické metody na Fakultě informačních technologií VUT v Brně.

Barbora se zapojila do výzkumu už na začátku bakalářského studia. Její práce vyústila brzy v publikace na mezinárodních konferenčních fórech, která jsou převážně vyhrazena doktorským studentům. Algoritmus pro komplementaci, na jehož vytvoření se významně podílela, je v současné době jedním z celosvětově nejlepších. Z doporučení fakulty i dosud dosažených studijních výsledků je Barbora Šmahlíková výjimečná studentka s velkým nadáním pro vědu a výzkum.

Psali jsme: Úřad vlády: Rada vlády zveřejní výzvu k Ceně za propagaci a popularizaci výzkumu Vláda schválila nákup obrněných vozidel, navrhla nová pravidla pro státní zástupce a změny v důchodovém systému Úřad vlády: O víkendu se poprvé otevře Benešova vila v Sezimově Ústí, prohlídky budou pravidelně až do konce října Úřad vlády: Vláda zrušila pět vládních zmocněnců, chce řešit zastavování bezvýsledných exekucí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.