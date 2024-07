Úřad vlády: O svátcích bude otevřen pro veřejnost Lichtenštejnský palác

Lichtenštejnský palác je jednou z dominant Kampy. Byl vystavěn v šestibokém půdorysu v letech 1697-1698 na návrh italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Palác několikrát změnil majitele a mezi posledními šlechtickými majiteli figurují Lichtenštejnové, kteří palác vlastnili mezi lety 1831 a 1864, kdy ho kupuje mlynář František Odkolek a přestavuje ho do současné podoby.

V letech 1979–1991 byl palác upravován podle projektu architekta Kamila Fuchse pro potřeby předsednictva vlády. Jeho prostory se rozšířily o jedno podzemní podlaží a obvodové zdi byly zabezpečeny proti hrozícímu se sesutí do Vltavy. V současnosti je palác využíván k reprezentačním účelům a k ubytování významných hostů. V apartmánech umístěných ve druhém patře pobývali při návštěvě Prahy například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7557 lidí

Úřad vlády také jako každou sobotu otevře brány zahrady Strakovy akademie od 10 do 18 hodin. S nástupem prázdnin mohou návštěvníci v rozkvetlé zahradě zhlédnout venkovní výstavu fotografií u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, která je součástí celoročních oslav této události. Desítky fotografií na osmi oboustranných venkovních panelech umístěných v čele zahrady Strakovy akademie sledují naši cestu do Evropské unie, a to od počátku 90. let až po současnost. Výstava zároveň zachycuje, jak dlouhá tato cesta byla, jak se Evropská unie proměňovala a Česká republika spolu s ní. Výstavu zahájila 2. července 2024 vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková.

V zahradě je od letošního roku možné využít audioprůvodce prostřednictvím aplikace ke stažení do mobilního telefonu. Vstup pro veřejnost bude otevřen z Kosárkova nábřeží.

Návštěvníci mohou také navštívit vilu Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí, která je otevřena šest dní v týdnu od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Nově je prohlídková trasa ve vile rozšířena o nahlédnutí do apartmánu o dvou pokojích v patře jihozápadního křídla, které jsou spojeny se soukromým životem Hany Benešové. Expozice nese název „V soukromí paní Hany“ a bude k vidění do 30. září letošního roku.

Pátek 5. července 2024

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

9:00 – zahájení prohlídek v Lichtenštejnském paláci

16:00 – zahájení poslední komentované prohlídky

Sobota 6. července 2024

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

9:00 – zahájení prohlídek v Lichtenštejnském paláci

16:00 – zahájení poslední komentované prohlídky

Zahrada Strakovy akademie, Kosárkovo nábřeží, Praha 1

10:00 – zahájení prohlídek zahrady Strakovy akademie

18:00 – uzavření zahrady