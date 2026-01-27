Úřad vlády: Vláda schválila návrh státního rozpočtu a rozhodla o navýšení platů

Vláda Andreje Babiše na zasedání v pondělí 26. ledna 2026 schválila zrevidovaný návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2026, který reaguje na doporučení Poslanecké sněmovny vznesené během prvního čtení původního návrhu předchozí vlády. Schválila i přepracované návrhy rozpočtů státních fondů a nařízením vlády potvrdila předchozí dohodu se zástupci odborových organizací o navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.
Státní rozpočet České republiky počítá pro letošní rok s příjmy 1 977,6 miliardy korun a s výdaji 2 287,6 miliardy korun, tedy se schodkem ve výši 310 miliard korun. Vláda Andreje Babiše navrhne Poslanecké sněmovně nové znění zákona o státním rozpočtu na rok 2026 poté, co původní návrh předchozího Fialova kabinetu poslanci vrátili vládě k přepracování. Nový státní rozpočet přichází s realističtěji vypočtenými příjmy, a to i na základě lednové makroekonomické predikce, a také s pravdivěji přiznanými výdaji. Zároveň se novému kabinetu podařilo úspornými kroky snížit naplánované provozní a další výdaje státu o 11,9 miliardy korun.
„Rozdíl mezi původním návrhem deficitu předchozí vládou a tím, který jsme schválili my, je jen 24 miliard. Dobře víte, že už minulý rok jsme zjistili, že v naplánovaných mandatorních výdajích a výdajích na spolufinancování evropských peněz chybělo asi 80 miliard,“ připomněl premiér Andrej Babiš.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Stáli jsme před rozhodnutím, jestli ukončit veškeré investice do dopravní infrastruktury, protože minulá vláda předložila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, ve kterém chybělo 47 miliard. Myslíme si, že by to bylo špatně, proto v našem návrhu rozpočtu je 26 miliard na dopravu navíc. Pokud bychom tam ty peníze nedali, nemohli bychom pokračovat v přípravě dostavby Pražského okruhu, nemohli bychom pokračovat ve výstavbě železničního spojení Praha–letiště–Kladno, nemohli bychom konečně začít budovat různé obchvaty a dokončovat dálniční infrastrukturní sít, která tolik let po revoluci stále není hotová,“ konstatoval předseda vlády. „A samozřejmě je tam i chybějících 20 miliard na sociální mandatorní výdaje, to znamená třeba peníze na důchody,“ dodal premiér Babiš.
Podrobnosti k přepracovanému návrhu státního rozpočtu na letošní rok naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí ZDE.
Vláda projednala a schválila také navazující přepracované rozpočty státních fondů – Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu podpory investic a Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozpočet na financování výstavby, rekonstrukcí a údržby dopravní infrastruktury byl očištěn o nerealisticky nastavené příjmy a státním rozpočtem nepokryté výdaje v souhrnné výši 45,8 miliardy korun. Nově počítá s výdaji ve výši 169,3 miliardy korun, které jsou všechny kryty příjmy a zajišťují pokračování všech rozestavěných investičních akcí i plynulé pokračování přípravy těch naplánovaných, výdaje na údržbu a opravy, ale nepočítají letos s realizací projektů, které nejsou v adekvátním stavu připravenosti nebo se v jejich přípravě objevily problémy, a budou proto odloženy na další roky. Rozpočet SFDI byl i tak ve srovnání s loňskem navýšen o devět miliard korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva dopravy ZDE.
Vláda také potvrdila dohodu s odborovými organizacemi z minulého týdne a schválila novelu nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, která od 1. dubna zvýší platy zaměstnancům ve veřejných službách a správě. Tarifní složky platů úředníků a dalších profesí se zvýší o devět procent a o další procento bude navýšen objem peněz na odměny, nelékařským zdravotnickým profesím se zvýší platové tarify o pět procent a nenároková složka platu o jedno procento a lékařským profesím placeným z veřejného zdravotního pojištění o dvě procenta. Už od ledna se zvýšily platy pedagogů v regionálním školství a na veřejných vysokých školách. Cílem změn je zastavit propad reálných příjmů zaměstnanců ve veřejném sektoru, k němuž došlo v uplynulých letech kvůli vysoké inflaci, která nebyla vykompenzována adekvátním navýšením jejích příjmů. Navýšení se dotkne zhruba 380 000 státních zaměstnanců.
Vláda také na návrh ministryně pro místní rozvoj schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro implementaci stavebního práva a jeho statut a do funkce jmenovala dosavadní předsedkyni Odborné sekce pro územní a regionální rozvoj Hospodářské komory ČR Hanu Landovou. „Vládní zmocněnkyně bude zaměstnankyní Ministerstva pro místní rozvoj a jejím úkolem bude především meziresortní koordinace nebo řízení implementace stavebního práva. My jsme jasně řekli, že výstavba bytů a nový stavební zákon jsou pro nás extrémně důležité. Paní Landová je člověkem z praxe, takže máme na ni velká očekávání,“ podotkl premiér Babiš.
Kabinet jmenoval také nového předsedu Národní sportovní agentury. Loni v prosinci odvolaného Ondřeje Šebka nahradí Karel Kovář, radu NSA doplní také Miroslav Marko. „Karel Kovář v minulosti pracoval na ministerstvu školství a má velké zkušenosti z oblasti sportu, manažerskou praxi a splňuje všechny náležitosti pro tuto funkci,“ uvedl předseda vlády, který návrh na nového šéfa sportovní agentury vládě předložil. Vláda schválila i personální změny v dozorčích radách zdravotních pojišťoven, ve správní radě Správy železnic a v Radě pro výzkum, vývoj a inovace.
Výsledky jednání vlády naleznete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.